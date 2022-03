Marta Riesco sigue de plena actualidad. Hace unos días aparecía de manera breve en ‘Sálvame’ junto a Jorge Javier Vázquez y sorprendía al confesar que le gustaría casarse con Antonio David Flores.

Allí, la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ habló del momento por el que pasa y e intentó darle normalidad a su relación con el altar como ‘guinda’ a su amor con el ex de Rocío Carrasco y Olga Moreno. Sin embargo, su ambicioso plan de futuro podría quedarse en el aire.

Y es este fin de semana Raquel Bollo se llevaba las manos a la cabeza después de escuchar las intenciones de la periodista ya que sabe que tanto Antonio David Flores como Olga Moreno no tienen la intención de formalizar su separación de manera legal.

«Olga quiere que tengan una buena relación, pero nunca han hablado de separación, de papeles. Es un tema del que no han hablado», explicó la colaboradora de ‘Viva la vida’ después de haber compartido confidencias con la ganadora de la última edición de ‘Supervivientes’.

Bien es cierto que a efectos prácticos ambos están separados, de hecho el exguardia civil de ‘Sálvame’ vive en casa de Marta Riesco en Madrid. Pero de ahí a lo otro va un abismo para Raquel Bollo.

Terelu Campos, por otra parte, también señaló que por los pasillos de Mediaset se hablaba de que Antonio David Flores le había dicho a Marta Riesco que llegaría a un acuerdo de divorcio con Olga Moreno para tener así vía libre en su relación.

Periodista o personaje

En su reaparición Marta Riesco quiso aclarar quería seguir disfrutando de su faceta como periodista y ‘aparcar’ un poco lo que era su vida privada. «Llevo más de 15 años ejerciendo mi profesión de periodista. He llegado aquí por mí misma y porque tengo talento en ciertas cosas. Que se diga que estoy aquí porque estoy con una persona conocida me parece el peor argumento», explicó.

Además, también subrayó que no tenía intención de concursar en ‘Supervivientes’. «No me veo capacitada para ir. No me llama la atención», concluyó.