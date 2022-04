La pasada semana Telecinco comenzaba a desvelar los primeros nombres que conforman el casting de la nueva edición de 'Supervivientes'. El primero de los confirmados no fue otro que Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, que da el salto definitivo como personaje.

Pero antes de que Palau haya puesto un pie en Honduras, los programas de la cadena ya se han interesado por saber la opinión de Bosé. En el caso de 'Viva la vida', una periodista del espacio del fin de semana se ponía en contacto con el artista para intentar conseguir alguna declaración .

Bosé cogía el teléfono a la redactora, pero en cuanto le explicaba que le estaba llamando desde un programa de Telecinco, el cantante decía tajante: “Le voy a pedir un favor: deje usted de llamar a este número, de molestar en este número que es privado. Deje usted de llamar. ¿Entendió?"

Todavía más enfadado, añadía: "No vuelva usted jamás, nunca más, a llamar a este número. No se atreva, no se atreva, no se atreva”, y colgaba. "Una reacción que demuestra que su relación con los medios sigue sin mejorar”, valoraba la periodista María Verdoy a la vuelta.