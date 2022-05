Arrancaba la gran gala de la ‘Sálvame Fashion Week' y todos los participantes salían a la pasarela para presentarse como modelos. Pero rápidamente llegó el infortunio.

Chelo García-Cortés sufría una caída nada más salir a plató. La colaboradora ya había advertido antes de lo resbaladiza que era la pasarela, y efectivamente, esto tuvo consecuencias.

Tras ser atendida por los sanitarios de Mediaset fue trasladada en ambulancia al hospital para hacerse las pruebas convenientes.

Poco después, Carmen Lomana aseguraba en directo que que "están escayolando" a Chelo García Cortés. La colaboradora "se ha roto el radio". Una lesión como la última de Lydia Lozano, señalaba Jorge Javier Vázquez.

Un golpe que la colaboradora no ha encajado nada bien. "Esto no es un pequeño susto, no, esto es una cabronada, tío", señaló visiblemente enfadada a los medios congregados en las puertas del hospital.

La colaboradora tiene que guardar repaso absoluto durante las próximas semanas y va a tener que llevar el brazo en cabestrillo, lo que va a trastocar por completo su día a día de los últimos meses.