El hambre empieza a ser insoportable para los concursantes de 'Supervivientes', que están empezando a recurrir a nuevos métodos para conseguir comida. Una de las tácticas que han llevado a cabo Kiko Matamoros, Nacho Palau y Mariana es la de varear cocos, algo que tienen prohibido por la organización del reality show. Por este motivo, el programa les impuso una sanción después de que el público así lo decidiera a través de una votación en la app.

"El programa ha visto con preocupación cómo algunos concursantes os habéis dedicado a varear cocos verdes de las palmeras de Cayo Paloma, algo que ya sabéis todos que no se puede hacer", les dijo Carlos Sobera este martes durante la gala de 'Tierra de Nadie'.

Acto seguido, el presentador les trasladó la pregunta que plantearon ante los espectadores del programa: "¿Queréis que sancionemos a los concursantes por varear cocos?". Una sanción que afectará, tal y como recordó, únicamente a quienes se han saltado las normas.

Aunque la votación estuvo ajustada, finalmente se decantó a favor del sí: un 53% del público quiso que los tres supervivientes recibieran un severo castigo. "La sanción es que tenéis prohibido comer coco hasta nueva orden", les informó Sobera.

"Si la alimentación ya os preocupaba, lógicamente ahora va a ser un poco peor. Ha sido decisión del público, la consulta era obligada porque sabéis que son cosas que no se pueden hacer y había que señalarlo", añadió ante un Matamoros que no encajó nada bien la decisión de la audiencia. "No es justo, Carlos", aseguró el colaborador de 'Sálvame'.