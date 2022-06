La pareja de concursantes más aclamada de 'Supervivientes' ha mantenido una noche de pasión en la isla captada por las cámaras del programa. Anabel Pantoja y Yulen Pereira fueron grabados durante la madrugada, en un encuentro bajo los sacos de dormir, que demostraría que entre ellos hay algo más, tal y como se mostró en el debate del domingo, con Ion Aramendi.

En las imágenes emitidas durante la tercera gala semanal del formato de Telecinco, se pueden observar movimientos muy reveladores bajo los sacos de dormir entre los dos participantes. Lydia Lozano dio su versión de los hechos, por lo que se puede apreciar: "Él está quieto, la que se mueve es Anabel".

La madre del deportista, en plató, analizó el vídeo y dio su impresión: "Le han pillado, pero tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza". Además, Arelys admitió que si la hija de Isabel Pantoja le gusta a Yulen, ella no va a poner ninguna traba a su relación: "No me tiene que gustar a mí, le tiene que gustar a él", confesó asegurando que respetará en cualquier caso la opinión de su hijo.