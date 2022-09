Anabel Pantoja continúa siendo un personaje recurrente en las tertulias de 'Sálvame', que durante la tarde de ayer la recibió en el aeropuerto de Madrid con una inesperada sorpresa. Hasta allí se desplazó Rafa Mora para ejercer como reportero e intentar sonsacarle unas declaraciones a su excompañera, que ha pasado unas semanas de vacaciones junto a Yulen y unos amigos en Estados Unidos y México.

El que fuera tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', uno de los grandes enemigos de Anabel, no dudó en hacerle una especie de interrogatorio sobre la relación que mantiene con su padre: "¿Imagino que lo primero que harás al llegar de viaje será ir a ver a tu padre, no? ¿Hace cuánto que no hablas con tu padre?". "Imagino que después de dos meses de vacaciones estás al corriente del día a día de tu papá", añadía Mora con ironía mientras perseguía a la influencer por el aeropuerto.

"Vino una cuidadora de tu padre al programa y dijo que no le habías pagado. ¿Le piensas pagar?", continuó preguntando el colaborador, cuestionando también el estilo de vida de Anabel: "¿Vas a volver a trabajar algún día? ¿Habrá que empezar a cotizar, no? ¿O no vas a trabajar nunca más?".

La respuesta de Anabel

Anabel, que mantuvo silencio durante toda la persecución, acabó estallando más tarde en redes sociales por la encerrona que le había preparado su programa. "Sé lo que es trabajar ahí. La puesta en escena es maravillosa y puede llegar a ser divertida, pero que durante 20 minutos te esté persiguiendo un compañero preguntando delante de todo el mundo por tu padre, que cuándo vas a pagar, que cuándo vas a trabajar... Soy persona", comentó entre lágrimas.

A través de un vídeo compartido con sus seguidores, la exconcursante de 'Supervivientes' lamentó que Mora le hiciera "preguntas bastante fuertes" a la llegada de sus vacaciones: "Entiendo que puedas preguntar, pero tengo derecho a no responderlas y a que no me preguntéis 20 veces lo mismo".

"¿Pero quién se piensa que no estoy trabajando? Me he ido de vacaciones después de estar tres meses en una isla sin comer y yo organizo mi vida. Que me pregunten, pero que no me juzguen. Las preguntas eran hirientes e iban con segundas", quiso dejar claro Anabel, mostrando así su decepción con 'Sálvame': "Creo que siempre he sido justa con el programa y he regalado momentazos, como mi boda o mi separación. No me merecía eso".