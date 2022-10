Ana Rosa Quintana ha acaparado todas las miradas este lunes, 10 de octubre, por su esperado regreso a Telecinco. La periodista se apartó de la televisión en noviembre de 2021, cuando anunció que le habían detectado un cáncer de mama. Desde entonces ha permanecido alejada de las cámaras para volcarse en su tratamiento contra la enfermedad, tal y como ella misma ha comentado en su vuelta al trabajo.

Pero además, la presentadora ha querido aclarar el estado en el que se encuentra actualmente: "Hay que decir que estoy aquí porque he terminado el tratamiento, pero esto sigue. Yo no podré decir que estoy curada hasta dentro de cinco o siete años. Hay que dejarlo muy claro porque otras personas están pasando por lo mismo y esto no es de un día para otro".

Ana Rosa ha compartido estas palabras después de visualizar el vídeo en el que numerosos rostros de la televisión y la política le dan la bienvenida. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso han querido arroparla en su regreso, así como han hecho compañeros de profesión como Jorge Javier Vázquez, Terelu Campos o los presentadores de informativos.

"Durante todo este tiempo he recibido mensajes de compañeros. No he visto a casi nadie porque tomé la decisión de vivir esto en mi casa, con mi gente y mi familia", ha comentado la comunicadora a la vuelta del vídeo.

"Tengo que agradecer especialmente a compañeros que están en otras cadenas como Susanna Griso, que ha sido generosísima, o Nuria Roca. Ayer estuve hablando con Julia Otero, ha sido emocionante. No tengo vida para agradecerlo", ha afirmado Ana Rosa, agradecida también con el respeto de los medios de comunicación: "Han entendido mi deseo de estar retirada completamente".