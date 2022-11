Elsa Anka comenzará muy pronto una nueva etapa profesional en Mediaset. La comunicadora ha fichado por 'First Dates', donde será 'camarera' y copresentadora junto a Carlos Sobera en sustitución de su hija Lidia Torrent, que comenzará próximamente su baja por maternidad, según ha desvelado Mediaset este viernes en una nota de prensa.

“Mis expectativas respecto al programa son disfrutar del trabajo al máximo, de este momento que me permite hacer lo que más me gusta profesionalmente, y estar a la altura cubriendo a Lidia mientras ella disfruta de su maternidad”, afirma la presentadora catalana.

La presentadora debutará este próximo lunes como integrante del staff del restaurante de 'First Dates', programa del que le encanta ver el trabajo que hay detrás: “Trabajar al lado de Carlos Sobera es un lujo. Las gemelas Marisa y Cristina son la caña, es bestial ver la compenetración y conexión que tienen y son muy divertidas. Y con Matías, ¿qué te puedo decir? Me ha ayudado como todos a adaptarme. Entre ellos y el equipo técnico me han hecho sentir como en casa”.

"Comparto la opinión de mucha gente que se acerca a mí para hablarme de Lidia y del programa. Después de tantas noticias tristes, inquietantes y lamentables, ver ‘First Dates’ es una bocanada de aire fresco. Es desconectar, distraerte sin más, incluso jugar a acertar si las parejas se eligen o no. El otro día leí que un médico dijo en una ocasión que la mejor medicina para los humanos es el amor y alguien preguntó: ‘¿Y si no funciona?’. El médico respondió: ‘Aumenta la dosis’. Además, ahora que ha llegado mi nieta vuelvo a ratificar que el amor se multiplica siempre. Es una sensación maravillosa sentirlo. Quizás con una buena sobredosis de amor y menos ego y vanidad el mundo funcionaría mejor”, comenta Anka en esta nota de prensa.

Elsa Anka cuenta con una importante trayectoria en el mundo de la televisión española. Además de contar con más de 120.000 seguidores en Instagram, la comunicadora ha presentado programas como 'Polvo de estrellas' (Antena 3), 'Persones humanes' (TV3), 'Sonría, por favor' (Telecinco), 'Puerta a la fama' (Telemadrid), 'El nuevo juego de la oca' (Telecinco), 'Todo en familia' (TVE), 'El gran parchís TV' (Telemadrid) y 'El show de número rojos' (Canal Nou).

La presentadora también ha sido concursante en formatos como 'La isla de los famoS.O.S' (Antena 3) y 'El Desafío bajo cero' (Telecinco), además de formar parte del elenco actora