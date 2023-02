Agoney reapareció en televisión después de haber conseguido la segunda posición en el Benidorm Fest 2023. El artista canario fue uno de los invitados de la última entrega de 'Martínez y hermanos', el espacio presentado por Dani Martínez en Movistar Plus+, en el que alabó a Blanca Paloma: "Animo a la que todo el mundo le dé un aplauso, porque lo que va a hacer en Eurovisión es enorme”.

"Eramos dos conceptos muy diferentes. Ella flamenco, yo era más pop. Todo estaba bien. Eramos 18 participantes y cualquiera podría haber sido el representante en Eurovisión, pero igualmente Blanca Paloma va a hacer un trabajo excelente", dijo el cantante.

Posteriormente, Agoney fue muy tajante al contestar con un "no" al ser preguntado por si repetiría la experiencia en el certamen de TVE: "Esta ha sido la oportunidad en la que he llevado mi propia canción y he ido con todo. Ahora toca otra cosa, otro camino. Hay muchos caminos y todos son maravillosos".

"La discográfica optaba por un tema más pop. Todo el mundo optaba por un tema más pop. Pero yo la acababa de escribir y sabía que era esta", afirmó Agoney sobre la elección de su canción para el Benidorm Fest, desvelando que quería expresar "un mensaje muy claro sobre la homofobia que hemos recibido las personas del colectivo": "Me apetecía expresar un mensaje así a Europa”.

Al respecto de su participación en la segunda edición, Agoney habló del "efecto campamento" del Benidorm Fest, del que añadió haber sido ajeno con el fin de cuidarse y estar en un estado óptimo para su actuación. "Yo soy muy responsable con mi instrumento. Hay que cuidarlo mucho, pero se oía por fuera... Tela", afirmó el cantante en el programa de Movistar Plus+.