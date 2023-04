La gran trama que Telecinco tenía preparada para esta edición de Supervivientes corre a cargo de Ginés. El concursante, que se hizo famoso por preparar bocadillos de todo tipo y soltar su gran frase de "que empape, que empape", llegó a la isla con perfil bajo pero en España mientras se iba armando la 'marimorena'. Mediaset, que no pierde ninguna oportunidad, encontró en Yaiza un filón a explotar.

La amante del concursante aparecía entre los invitados a los debates y también como defensora de su 'amigo'. Mientras, el propio Ginés había pedido a su hija que fuera otra de las personas que le defendiera en plató durante todo su paso por la isla. Y es ahí donde empieza el problema. La hija no conocía a Yaiza, aseguraba que no tenía ninguna amante, que esa mujer no estaba con su padre y que la intención era, a la vuelta, recuperar la vida familiar y que su madre perdonara los cuernos que le puso durante años con Yaiza y unas cuantas más.

Telecinco aprovechó la ocasión para generar enfrentamiento entre ambas y todo dio un giro de 180 grados cuando apareció la mujer del concursante con la emoción sin freno de Ginés, quien para colmo llevaba una camiseta con la palabra 'felicidades' en grande. ¿Y a quién estaba felicitando? Efectivamente, a Yaiza, su amante. Entre abrazos, en plató aprovechaban para burlarse de una Yaiza que no entendía nada y que aseguraba ser la pareja de Ginés, ya que éste lo había dejado con su mujer.

Pero delante de toda España, el concursante pedía perdón, asumía la culpa y rogaba a su compañera de vida durante 30 años que le dejara volver a casa y recuperar una vida juntos. Desde España le hacían la gran pregunta: ¿si tu mujer te perdona qué pasa con Yaiza? El concursante no dudó y dejó claro que no quería saber nada de la misma y que él tenía las cosas claras, para alegría, entre otros, de su hija, que también viajó a Honduras.

Y de nuevo, Mediaset lo volvió a hacer. Yaiza se levantó del asiento, dijo que eso Ginés lo decía para quedar bien y que quería ir a Honduras a verle. Cogió un vuelo y unos días después allí que se presentó para encontrarse con su 'amor' y para sorpresa de toda España, el concursante tiró de picaresca. Le comió la oreja a su mujer cuando fue a verle y ahora su amante era la que recibía elogios y todo su amor.

De hecho explicó que la presentaba delante de todo el país como su pareja. La reacción de su hija no se hizo esperar: "se han juntado un payaso y una payasa. Mi padre se ha comportado como un cobarde y un cerdo. No es padre, ni es marido, ni es nada. A mi no me veis más", señaló. El programa aprovechó la ocasión y convirtió a Yaiza en nueva concursante de Supervivientes, algo que dejaba clara una cosa: la noche de pasión estaba al caer. Y así fue.

"Era un sexo apoteósico"

Ahora, Telecinco ha encontrado a exparejas de la concursante para que cuenten cómo es y uno de ellos no se ha mordido la lengua: "Uno se deja devorar cuando le interesa, yo me dejé devorar, pero lo que estoy viendo es que cuando estaba conmigo estaba mejor. Era un sexo apoteósico. Hubo un momento que era insostenible, la dejé porque estaba conmigo y con cuatro o cinco más a la vez.

Tenía constancia por amigas suyas de Tenerife, por capturas de pantalla y por justificaciones que todos queremos creer cuando estamos enamorados", señaló. "Vive en una fantasía. A mí me contó que había ganado muchos miles de euros como entrenadora de alto nivel en Dubái y la realidad no era esa: no tenía un duro y la echaron del equipo por un motivo bastante comprometido", finalizó. Después de esto, Sálvame ha encontrado el filón y esta semana el Deluxe ya tiene a su protagonista para el polígrafo, la mujer de Ginés. ¿Contará detalles íntimos del concursante?