Kiko Rivera carga sin miramiento contra Asraf Beno. Después de lamentarse de su veto en Mediaset, el DJ volvió a pronunciarse sobre 'Supervivientes 2023', dedicándole unas duras palabras a la pareja de su hermana, Isa Pantoja: "Quiero que se vaya Asraf porque no me cae bien y punto. Los iluminados de turno dirán: 'ay, porque no es español, ¿no?'. No, porque es gilipollas".

"No me cae bien no porque no sea español, no me cae bien porque es tonto y gilipollas y punto. Y no me cae bien, no me cae bien y ya está", afirmó el hijo de Isabel Pantoja en esta retransmisión.

Estas palabras de Rivera se producen días después de que mostrase su apoyo a Manuel Cortés, su primo e hijo de Raquel Bollo, asegurando que estaría "encantado" de defenderle en plató si no existiese el mencionado veto de Mediaset: "No me dejan ir a visitarle, no me dejan ir a defenderlo... No me dejan ir a ningún sitio".

"Manuel es mi primo, es mi hermano, es mi familia y estoy al 100%. Todo aquel que esté en contra de él, está en mi contra. Soy 'manuelista' y estaré siempre con él", aseguró el finalista de 'GH Dúo' en unas palabras.