Víctor Sandoval estalló en ‘Sálvame’ contra Lydia Lozano, a la que acusó de malmeter contra él con los directores. Pero no sólo eso, también dejó caer que le había dejado sin trabajo y, debido a esto, había pedido un préstamo que ahora le era difícil afrontar.

En un momento del programa, Víctor Sandoval se puso en pie y ante la cámara interpeló a Lydia diciéndole que “¿cuántas más cosas te has inventado de mí?”

“Tú eres tonta”, casi gritaba el colaborador, al tiempo que se lamentaba de que para él Lydia está siendo “una decepción”. Tanto, que hizo un llamamiento “a todos los compañeros de Mediaset” para que le digan “cuánta mierda ha metido Lydia Lozano” contra él. “Tengo que estar cubierto de caca”, subrayó incluso.

Por otra parte, Sandoval insistió en el hecho de que por ese comportamiento no ha podido trabajar, lo que se ha traducido en importantes dificultades económicas. “Me has hecho que me meta en un crédito que casi no puedo pagar, yo no soy como tú, me has asesinado por detrás, lo que menos podía imaginar es que tú ibas mintiéndole a los directores sobre mí, metiéndoles mierda e incluso dejándome sin trabajo”, prosiguió.

Lydia Lozano, por su parte, comentó en aquel momento que no entendía nada de este ‘brote’ de Sandoval contra ella en ‘Sálvame’ aunque, según dijo, el propio Sandoval le confesó luego que no fue más que un ‘numerito’ con la intención de hacer show y “levantar” el programa.

Días más tarde, Sandoval matizaba que ella no tuvo nada que ver en sus problemas a la hora de hacer frente al préstamo en cuestión, aunque insistía en el hecho de que hablaba mal de él con los directores de programa.

Lydia Lozano pierde la paciencia

Lydia Lozano se había disfrazado de pegamento por la ‘recomendación’ de Sandoval de pegarse a la silla de ‘Sálvame’ si lo que temía era perderla, pero permanecía callada… hasta que perdió la paciencia.

Fue cuando este rectificó sus propias palabras sobre el préstamo y le acusó de haberle ofendido en maquillaje: “Me dijo ‘¿Has venido a hacerte un poli porque estás muerto de hambre?”.

“¡Eso no es verdad!”, gritó Lydia mientras Víctor se echaba las manos a la cabeza y se dirigía a ella. “¡A mí no me hables!”, le pidió Lydia; “tú no te acerques, estás congelada y me das muy mal rollo, estás poseída por el espíritu de la llorona”, respondió Sandoval.