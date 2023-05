Supervivientes 2023 sigue su curso y se enfrenta próximamente a otro capítulo que puede ser crucial el desenlace del concurso. El reality está dando mucho que hablar por diferentes motivos y con protagonistas muy diferentes en la isla.

El programa es una de las apuestas de Mediaset por recuperar terreno después de una grave crisis de audiencia en sus programas del corazón como Sálvame. El formato, de nuevo, aspira a ser la estrella en la parrilla de Telecinco y la realidad es que se está dando un concurso interesante.

Más emocionante que nunca

Este domingo vuelve la gala de Supervivientes al prime time de Mediaset. La nueva edición del programa en Honduras ya ha vivido sus nominaciones, expulsiones y broncas también, evidentemente.

Ion Aramendi asume las riendas del plató del reality para presentar Supervivientes 2023: Conexión Honduras. Durante el espacio los seguidores del programa podrán saber la última hora que llega desde la isla con unos supervivientes que empiezan a pasarlo mal. A partir de las 22:00 se podrá conocer lo que ha ocurrido en las últimas horas en Honduras.

Asraf Beno llora al ser salvado de la expulsión

Cuando uno está sometido a las condiciones extremas de la isla no hay nada más emotivo que comprobar que el esfuerzo propio vale la pena. Asraf continuará una semana más al haber sido salvado por el público y echó a llorar al conocer la noticia. "Nunca me pude imaginar esta situación cada día. No es fácil y al final estás nervioso cada semana. Estás pensando que te puedes ir y no quieres dejar de vivir este sueño. Es muy duro estar aquí, pero de verdad que esto me da un chute de energía que te cagas", dijo.

Con la veda de la próxima expulsión ya abierta al haberse salvado el novio de Isa Pi, quedan tres candidatos a marcharse de Honduras: Ginés Corregüela, Manuel Cortés y Jonan Wiergo. Ellos no sobrevivieron a la ceremonia de salvación y sólo dos seguirán compitiendo por ganar la edición 2023 del reality.