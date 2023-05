El Festival de la Canción de Eurovisión es un evento anual que reúne a países de toda Europa (y ocasionalmente de otras partes del mundo, como Australia) para competir en una competición de canciones pop. Desde que comenzó en 1956, el festival ha atraído a audiencias de millones de personas en todo el mundo y se ha convertido en uno de los eventos televisivos más importantes del año.

Cada país que participa envía una canción original y única para competir en la competición. La canción es interpretada por un artista seleccionado por el país, y un panel de jueces y votantes de todo el continente elige al ganador. El proceso de votación se lleva a cabo en dos rondas: dos semifinales el martes y el jueves en las que participan todos los países menos el Big 5 (España, Reino Unido, Alemania, Francia e Italia) y el vigente campeón y avanzan diez países cada noche... y la gran final, que tradicionalmente se disputa en sábado y corona al ganador.

La diversidad por bandera

El Festival de Eurovisión no es solo una competición musical; también es una celebración de la diversidad y la cultura europeas. A menudo, los artistas utilizan la oportunidad para mostrar la riqueza de sus propias tradiciones y costumbres, y para destacar temas sociales y políticos importantes.

El festival ha sido criticado en el pasado por su enfoque en la extravagancia y el espectáculo, y por su énfasis en la imagen en lugar de la calidad musical. Sin embargo, para muchos, el Festival de Eurovisión sigue siendo una oportunidad emocionante para celebrar la música y la cultura, y para unir a personas de todo el mundo en un espíritu de diversión y amistad.

Noa Kirel, la Chanel de Israel

Una de las revelaciones de esta edición será, con total seguridad, Noa Kirel. Es una cantante y actriz de 22 años que ha logrado un gran éxito en su carrera a una edad temprana. Comenzó su carrera en la televisión israelí a los 8 años y desde entonces ha participado en numerosas series y películas. También ha lanzado varios sencillos y álbumes, y ha sido reconocida como una de las artistas jóvenes más influyentes de Israel. Noa Kirel es conocida por su estilo musical ecléctico, que combina elementos de pop, R&B y música electrónica. Con un millón y medio de seguidores en Instagram goza de una tremenda popularidad en su país.

Su propuesta para Eurovisión es Unicorn, que ha sido seleccionada internamente por la CRPI, la televisión pública israelí. Combinando los estilos habituales de la artista, este número incluye también un baile que recuerda al de Chanel. Su actuación gustó mucho en semifinales y las casas de apuestas la sitúan como cuarta favorita al micrófono de cristal.

¿Por qué participa Israel en Eurovisión?

Una de las cuestiones que se preguntan muchos seguidores del concurso es por qué participa Israel, que no es un país europeo ni asiático. Pese a ello también tiene derecho a competir porque es miembro activo de la Unión Europea de Radiodifusión, igual que la mayoría de países bañados por el Mediterráneo. El único que no cumple este requisito es Australia, que fue invitada al 60 aniversario y desde entonces no ha fallado nunca.

De hecho Marruecos participó por el mismo motivo que Israel en 1980, aunque no repitió. Estos estados también podrían unirse al festival si quisieran por la misma razón: