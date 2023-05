Es bastante común encontrar a personas peculiares en realities como La Isla de las Tentaciones o Supervivientes, pero también desde hace unos años en First Dates. Hablamos del programa estrella de Cuatro, canal secundario de Mediaset, que suele reunir entre millón y millón y medio de personas frente a la pantalla. Una media de 8% de share no es moco de pavo. Sin ir más lejos, en todo 2023, de las 20 emisiones más vistas de la cadena sólo la visita de Bárbara Rey a 'Viajando con Chester' se ha colado entre un interminable listado de emisiones de First Dates.

Con Carlos Sobera como presentador, son miles de parejas las que han tenido citas en el restaurante más famoso de la pequeña pantalla desde que se estrenó en abril de 2016. Desde entonces, han salido decenas de parejas consolidadas, incluso matrimonios y concepciones. Hay amor y en ocasiones empieza frente a una cámara, que no todo va a ser Tinder y sus trucos para ligar. Rostros conocidos como Matías Roure, Elsa Anka, Lidia Torrent o recientemente Laura Boado han servido platos y copas para amenizar las citas de los presentes.First Dates es un programa en el que todo tipo de personajes y personalidades tienen su espacio. Los hay frikis, modernos, tradicionales (los menos), extravagantes, con las ideas claras o simplemente con ganas de dar la nota en el programa de Carlos Sobera. Álex, perplejo por la marcha de Yolanda: "Me ha dejado tirado, se ha ido" Normalmente las mesas de First Dates tienen dos comensales, pero a Álex le tocó pasar un mal rato en el restaurante al quedarse solo. El soltero, al que le gusta el cachondeo y decir "a todo que sí", esperaba encontrar el amor ante las cámaras de Cuatro. La candidata a entrar en su vida fue Yolanda, una diseñadora web que estaba a gusto cenando con un publicista como él. Lo de decir sí a todo se desmoronó rápido. La sevillana, de 28 años, ama el senderismo y su plan ideal es hacer rutas. Todo lo contrario que él, de 32: "Yo soy de asfalto, soy de ciudad y no tengo ni chándal para ir al campo". Un comentario que resultó algo desagradable a Yolanda. Te puede interesar: Fuera de Juego Cita de First Dates: "Pedí que tuviera las tetas grandes y las tienes" Televisión La dura condición de una soltera de First Dates para una segunda cita Tras escuchar estas palabras la soltera se fue al baño, pero no para hacer sus necesidades sino para hablar con su padre sobre la cita. No volvía y Álex tenía claro lo que había pasado: "Me ha dejado tirado, se ha ido". Pero se equivocaba porque apareció después. En la decisión final él estaba dispuesto a llevársela a alguna verbena e incluso a la Feria de Sevilla, pero ella le dio su negativa porque no sentía química. Ahora sí que le ha dejado a solas de verdad. La íntima prenda de vestir en First Dates que ha escandalizado a una comensal