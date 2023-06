Supervivientes 2023 sigue su curso y se enfrenta próximamente a otro capítulo que puede ser crucial el desenlace del concurso. El reality está dando mucho que hablar por diferentes motivos y con protagonistas muy diferentes en la isla.

El programa es una de las apuestas de Mediaset por recuperar terreno después de una grave crisis de audiencia en sus programas del corazón como Sálvame, que ya vive sus últimos días. El formato, de nuevo, aspira a ser la estrella en la parrilla de Telecinco y la realidad es que se está dando un concurso interesante.

Este domingo vuelve la gala de Supervivientes al prime time de Mediaset. La nueva edición del programa en Honduras ya ha vivido sus nominaciones, expulsiones y broncas también, evidentemente.

Ion Aramendi asume las riendas del plató del reality para presentar Supervivientes 2023: Conexión Honduras. Durante el espacio los seguidores del programa podrán saber la última hora que llega desde la isla con unos supervivientes que empiezan a pasarlo mal. A partir de las 22:00 se podrá conocer lo que ha ocurrido en las últimas horas en Honduras.

Adara Molinero, 'obligada' a cortarse el pelo: "Voy a estar fea todo el verano"

La comida escasea en el programa y a veces toca hacer duros sacrificios por ella. Es el caso de Adara Molinero, que fue tentada con un bocadillo a cambio de cortarse 15 centímetros de pelo. No aceptó e hizo bien, porque lo que consiguió con ello fue una oferta mejor: dos bocadillos, uno de pollo y otro de bacon. Esta vez sí accedió.

Ahora la concursante piensa que se parece a un famoso y divertido personaje de animación mientras dijo cuando Laura Madrueño sacó las tijeras: "Voy a parecer el principito de Shrek. ¡Ay la que estoy liando! Voy a estar fea todo el verano". Y es que el momento no estuvo exento de sufrimiento: "Ay, quiero llorar. Nunca me he cortado el pelo tanto en la vida". La presentadora quiso animarla asegurándole que estaba muy guapa. Algo que ratificó Ion Aramendi: "Estás espectacular". Adara no quedó muy conforme: "¿No me lo dirás para dejarme tranquila?". Igual lo tenía más bonito antes, pero no se parece a Lord Farquaad como ella temía.