Marta Flich afrontará en otoño su mayor reto hasta la fecha en televisión. La copresentadora de 'Todo es mentira' dará el salto de Cuatro a Telecinco para ponerse al frente del esperado regreso de 'GH VIP', que vuelve con una nueva y prometedora edición tras varios años de ausencia en la programación del canal. Los espectadores volverán a ser testigos de "la vida en directo" en la casa de Guadalix de la Sierra, que abrirá sus puertas a un grupo de famosos dispuestos a mostrarse tal y como son durante las 24 horas que tiene el día.

El mítico formato producido por Zeppelin apunta alto en su regreso a la pantalla, ya que su intención es atraer a diferentes perfiles que hasta ahora no se habían atrevido a participar en el concurso. "Esa va a ser una de las grandes diferencias", avanza Flich en una entrevista con Yotele. La comunicadora también revela el mensaje que ha recibido por parte de Jorge Javier Vázquez, anterior conductor del formato, y cómo afronta su debut en el reality show por excelencia.

¿Cómo recibiste la noticia?

Me convocaron a un despacho en Mediaset el miércoles de esta semana, así que imagínate cuántas horas hace que lo sé (risas). Me dijeron que volvía 'GH VIP' renovado y que querían que fuera la presentadora. Tardé solo unos segundos en decir: "Vale". Es la joya de la corona del entretenimiento a nivel internacional, mi máxima aspiración es ser una gran comunicadora y esto es un regalo y un reto espectacular.

¿Te llegaste a imaginar alguna vez que presentarías un formato de este estilo?

El deseo estaba, desde luego. Soñarlo lo he soñado desde que era pequeña, porque siempre me ha gustado mucho la comunicación, el arte... Creo que la versatilidad está dentro de lo que tiene que ser un buen comunicador. Siempre he querido que confiaran en mí para el entretenimiento o para un reality, me parece apasionante.

En principio, tu perfil es muy distinto al de Jorge Javier Vázquez... ¿Qué crees que puedes aportar a una marca como 'GH VIP'?

Jorge Javier me felicitó anoche, porque nos queremos muchísimo. Me dijo: "¡Marta, pásatelo muy bien y disfrútalo, vas a ser feliz!". El denominador común que tenemos es el sentido del humor. Somos personas superpositivas, tiradas para adelante, lo vivimos todo en positivo. Pero creo que cada presentador, como en su momento también Mercedes Milá, tenemos nuestra personalidad. La gente va a ver una presentadora que se implica en el formato, que se divierte y que lo vive.

En 'Todo es mentira' transito por un barco de emociones brutal, donde tengo que ir combinando en función de lo que me encuentro en el directo, que es superexigente. De pronto te encuentras con un conflicto, con algo divertido, con algo impensable... Y tienes que gestionar todo eso con las herramientas intelectuales o emocionales que tienes, con la profesionalidad que al final tienes. Lo más honesto es hacerlo desde la verdad para no estafar a nadie, tienes que ser como tú eres con tus errores y tus aciertos.

Además de Jorge Javier, ¿se han puesto en contacto contigo otros compañeros?

¡No se lo esperaba nadie! Lo teníamos muy en secreto desde el miércoles. Me han llamado muchísimos y me han enviado mensajes tanto compañeros de Mediaset como de otras cadenas. Me han felicitado porque es un pedazo de formato, están muy felices por mí. Cuando he llegado hoy a Mediaset me he cruzado con varios compañeros y hay mucha expectación.

Va a ser un 'GH VIP' renovado con algún cambio de mecánica. ¿Sabes ya cuáles van a ser esas novedades?

Va a haber sorpresas. Te voy a adelantar algo que es fundamental para el formato, que es el casting. Los espectadores en casa van a reconocer a los famosos por su trayectoria profesional. Van a decir: "Ni en mis mejores sueños aspiraba a entrar en la vida de esta persona, no me imaginaba poder verle durante 24 horas". Ese va a ser el perfil, creo que va a ser una de las grandes diferencias.

El formato vuelve en una etapa de cambios y en un contexto muy distinto al que había en Telecinco cuando se fue. ¿Esto es lo que va a permitir el acercamiento a esos perfiles más alejados del universo Mediaset?

Sí, la idea es que con estos perfiles la dinámica sea otra. Cada perfil tiene una forma de vivir sus conflictos, sus emociones... Todo esto va a definir el formato. Queremos que la gente se divierta, que se sientan en familia, que disfruten, que rían, que lloren de emoción, que se solidaricen... Todo esto, que es de acogida y en positivo, me parece fundamental. La gente necesita pasárselo bien, desconectar de su rutina y soñar. Creo que eso es lo que vamos a conseguir.

Das el salto a uno de los formatos más reconocidos de la televisión y eso va a suponer una mayor exposición. ¿Estás preparada para las críticas? ¿Temes que la gente haga comparaciones con anteriores presentadores?

Lo llevo con naturalidad, la gente va a comparar porque es una característica del ser humano. Van a hablar, a comparar, a criticar... A algunos les gustaré y a otros no, pero afortunadamente, creo que eso se irá resolviendo en cuanto ellos y ellas vayan viendo el formato. El presentador tiene un peso muy importante con la personalidad que desarrolla, pero el formato es tan potente por sí mismo... Voy a ser un conducto para llegar al espectador y estoy muy tranquila.

'GH VIP' es un formato muy querido y tiene una base muy fiel de seguidores, pero también hay quien lo desprecia con el término de "telebasura". ¿Qué le dirías a toda esa gente para que le de una oportunidad en esta nueva etapa?

La telebasura creo que no existe. Si alguien define un programa como telebasura, ¿qué está diciendo de la gente que consume ese programa? Hay formatos diferentes con aspiraciones diferentes. De entretenimiento, de información... Cada uno en lo suyo. Este, concretamente, me parece apasionante solo con verlo, explorarlo y dejarte llevar. Hay personas que piensan que o te informas o te diviertes, pero nada es excluyente. Puedes ver un telediario y luego ver 'GH VIP'. Todo se concilia y todo es compatible. Queremos que la gente busque un ratito de ocio y de placer.

¿Tienes información sobre quiénes presentarán el resto de galas semanales?

Todavía no sé cómo va a ser. Imagino que irán contando cosas, pero de momento no lo sé.

Imagino que habrá 24 horas, siempre es algo muy demandado por los espectadores...

Imagino que sí. Me tiro un poco a la piscina, pero creo que sí.

¿Podrás compaginar 'GH VIP' con 'Todo es mentira'?

Aún no lo sé. En principio es compatible a falta de saber las agendas y demás, pero no hemos hablado todavía de eso y no lo puedo afirmar categóricamente. Desconozco un poco cómo va a ser mi vida (risas).

Puestos a pedir... ¿A qué tipo de VIP te gustaría ver en Guadalix de la Sierra?

Igual hay algún deportista de élite...

¿Y a qué colaborador de 'Todo es mentira' meterías en la casa?

¿En la casa? (risas) ¡Pues a cualquiera! Son todos maravillosos, riquísimos intelectualmente y emocionalmente, seguro que darían muchísimo juego y nos divertiríamos.

En ocasiones no parece fácil lidiar con los tertulianos de 'TEM'. ¿Te veremos también con cierta mano dura con los concursantes de 'GH VIP'?

También se va a poder ver ese lado. En función del perfil y de las circunstancias seré de una forma o de otra. Lo que está garantizado sobre todo es el respeto, a partir de ahí, habrá que afrontar las situaciones conforme vengan y de la mejor forma posible, con profesionalidad y honestidad.

En otoño estarás muy ocupada con 'GH VIP', ¿pero te imaginas presentando también otro tipo de formatos?

Dentro de las aspiraciones de una comunicadora entra todo. Presentaría desde un informativo hasta 'GH VIP'. Este medio es apasionante, es aprendizaje y es crecimiento. Es un regalo para los que amamos esta profesión.

Igual te podemos ver también en un futuro como concursante de 'Supervivientes'...

¡No, soy muy tímida! De verdad, soy muy reservada. De hecho, en mis redes sociales no suelo compartir imágenes de mi familia ni de nada. Me siento muy incómoda mostrando mi vida privada, soy muy pudorosa.