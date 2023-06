Problemas para Jorge Fernández. El presentador, uno de los más queridos y reconocidos en televisión, gracias entre otras cosas a sus más de 15 años al frente cada mediodía de 'La ruleta de la suerte' en Antena 3, ha tenido que cambiar sus planes tras sufrir un grave percance físico en 'El Desafío', programa de la misma cadena televisiva que presenta Roberto Leal y que produce Pablo Motos y Jorge Salvador.

El presentador era uno de los invitados esta semana al espacio de retos, una de las partes más emocionantes del concurso que emite Atresmedia en 'prime time' y que deja algunas imágenes impactantes por lo duro de sus ensayos. Jorge Fernández tendría que haberse enfrentado a un reto en pleno directo. Pero, en este caso, no ha sido posible por un percance que ha sufrido durante los ensayos. "Esta noche tenemos un invitado que sabe mejor que nadie lo que es tener suerte en la vida porque lleva más de 15 años repartiéndola, Jorge Fernández", lamentaba Roberto Leal segundos antes de que apareciese en plató el presentador vasco.

A todos ha sorprendido el momento en el que Jorge Fernández ha entrado con el brazo en cabestrillo. Por desgracia, el modelo no ha podido llevar a cabo la prueba como el resto de invitados. De forma irónica, Jorge Fernández ha bromeado con no saludar a Roberto Leal. "Tú y yo Roberto, que éramos amigos, me metes en este programa y vengo así de esta guisa", le ha dicho.

"Eres el primer invitado que viene a El Desafío y ya vienes cascado", ha respondido Roberto Leal. "Me habéis cascado desde el principio, me dicen, 'venga, una prueba, tú que eres vasco'. Pues a levantar piedras y cortar troncos", ha ironizado Jorge Fernández antes de que Roberto Leal contara en detalle el incidente. "Hay que decir que se ha lesionado mientras ensayaba, mientras entrenaba para el desafío", ha expuesto el presentador de Atresmedia.

Una lesión crónica

El presentador ha dado más detalle de su lesión, haciendo referencia a que sufre un problema que arrastra desde hace varios años: "Tengo una tendinitis crónica en este brazo, hace 3 o 4 años se me desgarró el tendón y esto lo arrastro de por vida. En el gimnasio y en los deportes que hago yo lo controlo, de qué manera entrenar, cómo coger las mancuernas. Todo esto ya lo controlo". "Los ensayos los superé, pero al llegar a casa. Es bastante duro", ha explicado el presentador, reiterando que las molestias comenzaron cuando llegó a casa.

Este pequeño revés ha provocado que se hayan truncado los planes que Jorge Fernández tenía para esta noche en Antena 3, ya que estaba previsto que hiciese el reto en directo. A cambio, ha sido su entrenador el que lo ha realizado y ha despertado el aplauso de todos los que estaban presentes en el plató. Por su parte, el presentador vasco ha ocupado su puesto de jurado durante toda la noche, reconociendo que se ha quedado encantado con la experiencia.