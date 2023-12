Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, muchas personas ya tienen la mirada puesta en el próximo 22 de diciembre. Este viernes se celebrará el sorteo extraordinario de Navidad, en el que como cada año, se pondrán en juego miles de premios. Entre ellos destaca el Gordo con un premio de 4 millones de euros a la serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo.

Y como viene siendo habitual, numerosos videntes y futurólogos se han atrevido a visualizar el número ganador. Una de ellas ha sido María Jacaranda, que acudió este sábado a 'Fiesta' para revelar el que, a su juicio, será el décimo premiado.

"Es un número bonito", avanzó Emma García antes de que el pantallón del programa revelara el número en cuestión: 72363.

Una reportera del magacín se desplazó hasta el centro de Madrid para intentar conseguir el décimo que podría cambiar la vida de sus portadores. Sin embargo, en una conexión en directo, lamentó que el número avanzado por Jacaranda estaba agotado: "La noticia, y muy mala, es que en Doña Manolita no queda el 72363".

No obstante, la periodista dio una buena noticia a los espectadores que quisieran hacerse con número: "Me he puesto a investigar, me he puesto a llamar, y sé de otros sitios en los que todavía queda el 72363".