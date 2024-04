La decisión de Pedro Sánchez de no dimitir como presidente del Gobierno ha estado muy presente en la edición de este lunes de 'Todo es mentira'. Después de la carta que le escribió la semana pasada, Risto Mejide ha vuelto a tirar de ironía para tratar este asunto en el inicio del programa de Cuatro, imitando la comparecencia del jefe del ejecutivo en las escaleras del Palacio de la Moncloa.

"¡Buenos días! Bueno, si el presidente dice 'buenas tardes', cuando es 'buenos días', yo digo, 'buenos días", ha comenzado diciendo el presentador, apuntando el desliz que Sánchez tuvo en el inicio de su intervención.

El comunicador ha continuado imitando dicha comparencia de Pedro Sánchez hablando de la reflexión que inició este pasado fin de semana: ""Como sabéis, el pasado miércoles, el presidente de España escribió una carta a la ciudadanía abriendo un periodo de reflexión de cinco días, cinco. Pues, yo también he aprovechado para reflexionar estos cinco días, pero sin cogérmelos libres, porque no hacía falta, para eso tengo mis vacaciones de verano".

"Ante los ataques recibidos por parte de mis colaboradores, de 'trolls', ofendidos de derechas, ofendidos de izquierdas, e incluso Óscar Puente, he estado reflexionando sobre la idea de si merecía seguir al frente de este programa o renunciar a tal honor. ¿Qué clase de sociedad seríamos si renunciáramos a seguir? Y, sobre todo, ¿qué clase de parrilla le dejaríamos a Cuatro? ¿Quién o qué iba a rellenar estas tres horazas, cada día? Al final, he decidido seguir", ha proseguido Mejide.

'Todo es mentira' no solo se han quedado ahí, ya que también han imitado los gritos que se escucharon de fondo cuando Pedro Sánchez anunciaba que continuaba como preisdente del Gobierno, lanzando una indirecta a los militantes que se manisfestaron el sábado en la sede del PSOE: "Guardaos vuestro entusiasmo para vuestras manifestaciones en Ferraz".

"He decidido seguir con más fuerza, si cabe, al frente de 'Todo es mentira'. Quiero recalcar que esto no es un punto y seguido, sino un punto y aparte. ¿Qué significa? Ni puñetera idea, pero mañana seguiremos igual. ¡Si me queréis, 'quedarsus'!", ha sentenciado Risto Mejide.