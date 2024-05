Eurovisión 2024 comenzó anoche desde Malmö, en Suecia, con la celebración de su primera semifinal. Eleni Foureira y Chanel Terrero protagonizaron el espectacular arranque de la gala junto a Eric Saade, que en medio de la polémica participación de Israel en el Festival, aprovechó su actuación para mostrar su apoyo a Palestina luciendo un símbolo que no pasó desapercibido.

El artista sueco, que durante las últimas semanas ha expresado su malestar con la Unión Europea de Radiodifusión (UER) por permitir que Israel participe a pesar del genocidio que se está llevando a cabo en Gaza, se subió al escenario para interpretar 'Popular', el tema con el que quedó tercero en Eurovisión 2011.

Saade llevó atado a su muñeca un pañuelo palestino, en señal de protesta por la terrible guerra que hasta el momento ha dejado más de 34.000 muertos en Gaza. Nacido y criado en Suecia, pero con raíces palestinas, el cantante explicó hace unos días el motivo por el que había aceptado la invitación de la UER.

"La UER no permite ningún símbolo palestino dentro del estadio, mientras que los símbolos que representan cualquier otra etnia del mundo son bienvenidos. Su eslogan 'Unidos por la música' (si no eres palestino) ya es una broma. ¿Retransmitiendo propaganda israelí en prime time a todo el mundo, centrándose en prohibir la bandera palestina? Por tanto, es más crucial que nunca para mí estar presente en ese escenario", expresó Saade en redes sociales con una clara declaración de intenciones: "Podéis tomar nuestros símbolos, pero no podéis eliminar mi presencia".

La actuación de Saade, que no ha sido compartida por los canales oficiales de Eurovisión, generó las críticas de la UER y la SVT -televisión pública sueca- durante la noche de ayer. "Nos parece triste que utilice su participación de esta manera", declaró Ebba Adielsson, productora ejecutiva del Festival de Eurovisión 2024: "Lamentamos que Eric Saade haya optado por ignorar el carácter apolítico del evento".

Eric Saade responde

Tras la polémica generada, Saade no se ha quedado callado y ha explicado los orígenes del pañuelo que lució en la semifinal: "Me lo dio mi padre cuando era pequeño, para que nunca olvidara de dónde es nuestra familia. Por aquel entonces no imaginaba que algún día sería un 'símbolo político'".

"Desde mi punto de vista es puro racismo", sentencia el artista en declaraciones a la SVT: "Simplemente quería incluir y vestir algo que me identificara, pero la UER parece creer que mi etnia es controvertida. Dice mucho más de ellos que de mí. Os digo lo que el lema de este año en Eurovisión: Unidos por la música".