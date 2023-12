De un tiempo a esta parte, el antaño floreciente imperio Marvel de Disney está empezando a acumular un fracaso tras otro. No es algo que venga de nuevas, ya que, en las llamadas Fases Cuatro y Cinco de este cosmos de ficción, los éxitos y los fracasos se han venido encadenando uno tras otro. Aunque últimamente parece que tenemos más de los segundos que de los primeros. The Marvels ha sido el último título en pegarse un batacazo en taquilla. El esperado debut el año que viene de Daredevil en la era Disney estaba siendo un desastre, porque los productores han dado un golpe de timón despidiendo a guionistas y directores. Y para colmo, fuera de la pantalla, el proceso judicial por violencia machista contra Jonathan Majors, el actor que iba a encarnar a la nueva amenaza a abatir después de Thanos, pinta muy mal y esta misma semana ha comenzado el juicio contra él en Nueva York. El cielo se ha llenado de oscursos nubarrones para Marvel y para colmo sólo vamos a tener el estreno de una única película de la factoría en la gran pantalla para 2024 (la tercera parte de Deadpool). De series tendremos alguna más. No creo que únicamente haya sido una estrategia de replegar velas, sino que la larga huelga de guionistas también puede haber influido en estos retrasos. En este panorama, se ha erigido como salvador el personaje que menos esperábamos. Loki, el dios de las mentiras.

La segunda temporada de Loki ha finalizado hace poco en Disney y en estos tiempos tan convulsos parece estar marcando la senda para otros títulos de la franquicia. Frente al fracaso de The Marvels, Loki ha gozado con el apoyo de crítica y público. De hecho, sus directores, Justin Benson y Aaron Morehead, han recibido la tarea de salvar Daredevil Born Again y evitar que se convierta en otro fracaso, reciclando lo que ya estaba filmado y, si es necesario, regrabar nuevas escenas. Algo que nos revela la confianza que tiene la productora en estos realizadores y su idea de primar la calidad sobre la cantidad. Porque si algo no se le puede negar a la serie de Loki es que tiene personalidad propia que la distingue de otros títulos de la factoría. Con su casco coronado con una monumental cornamenta y su traje verde, el hermanastro de Thor ha estado ahí desde el principio y el carisma de Tom Hiddleston ha ido creciendo hasta que su personaje emprendió el camino a la redención y demostrar que tiene capacidad hasta para el sacrificio. El trabajo del actor le ha consolidado como uno de los pilares del Universo Marvel cinematográfico, casi tanto como el que han podido tener Robert Downey Jr., Chris Evans o Chris Hemsworth. De villano ha ido pasando a ser antihéroe, un tipo de personaje que hace más de diez años era lo que se llevaba en las series de televisión. El Loki de la pequeña pantalla procedía además de una línea temporal en la que no había llegado a pasar por la fase de redención. Una anomalía temporal salida de aquellos tiempos en que acababa de ser capturado tras vender a la Humanidad a las hordas invarsoras de los chitauri al final de la primera entrega de Los Vengadores. En esta fuga, Loki acabó en esa extraña agencia que vela por el control de las líneas temporales, preservándolas de cualquier contaminación que pudiera generar alguna paradoja. En un tono que mezcla comedia, con momentos oníricos que podrían estar sacados de las páginas de Sandman o los delirios del Doctor Who obtenemos una refrescante serie que fue la primera de la hornada de series Marvel de Disney para su nueva platoforma renovada para una segunda entrega. Entre lo mejor de la serie, la química entre Hiddleston y Owen Wilson, así como la versión femenina de Loki de otra realidad alternativa interpretada por Sophia di Martino y el personaje de Mrs Minutes, una inteligencia artificial hecha por animación cuya inocente apariencia no debe llevar a engaños. Para rizar el rizo en esto de los enredos temporales tenemos a Ke Huy Quan (el que en los 80 interpretaba al pequeño Tapón en Indiana Jones), que el año pasado ya fue oscarizado por su papel en otra película sobre multiversos: Todo a la vez en todas partes. Aqui sigue en su salsa. El guiño metarreferencial de esta segunda temporada viene de esa encarnación de Kang que utiliza el nombre de Victor Timely. Un científico de principios del siglo XX que exhibe en ferias ambulantes sus experimentos científicos. Timely era como se llamaba la Marvel al inicio de sus andares editoriales, entre 1939 y 1962, antes de lanzarse a publicar cómics de superhéroes. Majors repite como Kang pero todavía tenemos la duda de si le volveremos a ver o no. Tras la primera temporada de Loki, el actor retomó al personaje en Quantumania, la tercera de las películas del Hombre Hormiga y que se estrelló en la taquilla. Fue en ese momento cuando se produjo su arresto. De momento Marvel le mantiene en el papel de Kang, pero aun queda mucho partido como para no descartar cambios en el banquillo. No sería el primer actor que cambia entre una película y otra. Y, en el caso más extremo, el supervillano suele aparecer en los cómics con una máscara de color azul. Un Darth Vader un poco más colorido. Por el momento, no hay planes para hacer más temporadas de Loki. La idea original era contar la historia en estas dos partes. Pero. ¿quién sabe? Dado el éxito es algo que no podríamos descartar. Como botón de muestra, basta ver la trayectoria de su hermanastro Thor en la gran pantalla. El dios nórdico inicialmente iba a contar con tres películas y ya estamos en fase de hacer una quinta. Los hechos que nos estaban contando en Loki son la piedra angular de la saga con la que Marvel Studios quiere repetir el éxito de Vengadores End Game, las Secret Wars. La primera temporada de Loki ya nos dejó sentadas las bases sobre el funcionamiento del Multiverso que permitieron a disfrutar de ese crossover entre los tres hombreas araña llevados a la gran pantalla en Spiderman No Way Home. Y seguramente esta segunda temporada sentará el camino hacia las guerras secretas. ¿Veremos a Loki en medio de todo este embrollo de realidades alternativas? Apostaría a que sí, ya que además el final de la segunda temporada le ha colocado en una posición más que privilegiada para estar en el centro de toda la pomada. ¿Será al final Loki el salvador del Universo Marvel?