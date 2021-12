Hasta las 00:01 no será el momento de descorchar el champán, pero unas horas antes de las Campanadas 2021 el Valencia CF tendrá la oportunidad en Mestalla de cerrar el año en puestos de Champions League, algo impensable solo doce meses antes cuando el equipo luchaba por no hundirse en las profundidades de la clasificación. La realidad es que el guion de la película ha cambiado radicalmente. Es innegable que la mano de José Bordalás ha potenciado a una plantilla que cada vez que tiene la oportunidad de manifestarse ya sea por boca de Carlos Soler o de Gabriel Paulista se muestra ambiciosa con el objetivo de devolver al Valencia a Europa. Ni en los mejores pronósticos y más tras el bache que vivió el equipo se esperaba cerrar la primera vuelta entre los cuatro mejores de LaLiga. Una victoria frente al Espanyol supondría un golpe de autoridad ante equipos como Real Sociedad, Atlético de Madrid o Barcelona que viven sus particulares crisis. El Valencia ha cogido el tren adecuado y sin hacer demasiado ruido ha ido enlazando jornadas sin perder para ganarse de pleno derecho la vitola de candidato a los puestos de privilegio. Si algo tiene que tener un equipo de Bordalás es la determinación de no dejar pasar este tipo de oportunidades y mucho más en un Mestalla que se está convirtiendo en un fortín. Más allá de despertar la ilusión de la afición con el equipo, empezar 2022 en la cuarta posición sería la verdadera Campanada del Valencia CF.