El Athletic Club le dice a LaLiga cuánto tiene que descansar cada equipo y cómo tiene que programar la jornada. El Athletic, no contento con el cambio horario que perjudica al Valencia, le dice a la RFEF que retrase la fecha de la semifinal. El Athletic le dice al mismísimo Bordalás cómo tiene que jugar el partido su equipo. El Athletic le dice al árbitro cómo tiene que dirigir el partido. El Athletic le dice a su entorno que presione con portadas de ‘Antifútbol’. ¡Lo tienen todo controlado! Lo único que les falta es poner los balones el 2 de marzo. O decirle a Mestalla a quién tiene que animar. Lo del Athletic es de «aúpa». Lo que hay que decirle a ellos es que jugar sucio no es lo que hizo el Valencia en San Mamés. Es lo que están haciendo desde el momento que Munuera Montero señaló el final del partido. Allá sus conciencias. Lo dije la semana pasada y lo repito. Vivo por y para la designación arbitral del partido de vuelta. ¿También le dirá el Athletic al CTA a quién debe designar? Ya me lo creo todo.