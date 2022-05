El Valencia no está como para perder tiempo. Anil tiene que sentarse cuanto antes con Bordalás para resolver el futuro del banquillo y planificar la próxima temporada desde el consenso perdido. El equipo se ha dejado por el camino demasiado potencial en los últimos años como para equivocarse otra vez. Este Valencia venido a menos en talento, obligado a vender y cogido con pinzas ya no admite más errores de Lim. Meriton no puede fallar este verano. Hacerlo sería llevar al equipo al borde del abismo. Hay que hacer bien las cosas. Y eso pasa por convencer a Bordalás cambiando las «cosas» que pide el entrenador y asegurándose como prioridad la continuidad de Hugo Duro y Omar Alderete. El Valencia tiene que quedarse a los dos. Sí o sí. A Hugo porque es un chollo de cuatro millones de euros caído del cielo imposible de desaprovechar. Y a Alderete porque el Valencia no va a estar en disposición de fichar a ningún central mejor. El paraguayo fue el único jugador que no tuvo ni fuerzas de ir al fondo norte de La Cartuja. Estaba roto de dolor. Siente el Valencia. Cree en Bordalás. Meriton no puede romper ese vínculo. Meriton no puede destrozar la base de este equipo. Las consecuencias podrían ser fatales. Toca acertar. El futuro del Valencia, más que nunca, está en juego.