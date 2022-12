El «puzzle» del lateral izquierdo del que hablaba Miguel Ángel Corona no es fácil, pero el Valencia está obligado a hacerlo bien. Por el bien del club, del equipo y, por supuesto, de los jugadores. Criados en la casa y comprometidos siempre con su escudo.

Me faltan dedos en las manos para contar las ofertas de clubes grandes que han rechazado durante los últimos años. Toni Lato y Jesús Vázquez se merecen lo mejor. El Valencia y Gattuso están obligados a dar luz verde a la cesión de Jesús al Getafe porque es buena para el jugador y para el club porque no pierde el control sobre el futbolista.

Pero el Valencia también está obligado a renovar a Lato. Y no vale una oferta a la baja para salir del paso. Toni merece un contrato a su altura. Con el que se sienta valorado a todos los niveles. Si hay dinero para otros, también lo tiene que haber para él. Dejarlo escapar a coste cero sería un grave error. Por cierto, no le metan prisa ahora. Toni no tiene la culpa de nada. El que llega tarde es el Valencia.