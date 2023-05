Lim: no te cree nadie

Nadie se cree ya cualquier cosa que esté tramando Meriton: a estas alturas, la reunión en Singapur ha sido (y es) otra pantomima ya; los supuestos pasos que se dan de la mano del ayuntamiento, una burla; la posible planificación deportiva, una quimera, etc. ¿Quién sigue confiando en este engaño permanente a la institución y a su afición?

Otra cosa es que nos aguantemos porque, queramos o no, la sartén la tiene muy bien cogida por el mango, el mismo de siempre: el infalible Sr. Lim. Y ahí poco podemos hacer que no se esté haciendo ya: manifestaciones, demandas, visibilidad del descontento y algún gritito en Mestalla. Mientras todo esto se hace, uno tiene la sensación de bálsamo placebo, como si la cosa fuera a cambiar…pero no, seguimos con las idioteces de ir a Singapur, de proponer escenarios posibles y toda la tontería que tienen estos ejecutivos de media tinta que están gestionando el club.

No sé qué podrán decir, desde lo deportivo e institucional, tanto Solís como Corona, con ese don de palabra que tienen: entiendo que el primero sabrá decir que el Valencia CF no tiene peso alguno ni en La Liga (basta con ver cómo nos trata Tebas, el amiguísimo, con horarios) ni en la Federación (con la denuncia de por medio, instigada por el amiguísimo también); que los árbitros se ríen en nuestra cara, jornada tras jornada; que estamos de espaldas con la sociedad valenciana y de culo con la valencianista; que la deuda sigue aumentando y los ingresos continúan disminuyendo; que CVC no ha pagado pero nosotros ya le estamos soltando dinero porque este favorcito de Tebas estaba bien claro: te ayudo a completar el estadio sin que pongas ni uno y tú vendes el club, acabando un campo (que tiene más valor) a la baja, quitándote el problemón, y el beneficio de la operación se lo lleva Lim, aunque la factura la pague el Valencia CF… ¿Le va a decir todo esto la verdad que no quiere oír? Si le dijese la verdad, frente a frente, yo sería el primero en rendir pleitesía a Solís o a quien lo hiciese.

¿Y el Sr. Corona? Supongo que le dirá que bajo su dirección deportiva, manoseada por Mendes cuando se le antoja, ha llevado progresivamente a esta chapuza de equipo y de situación, donde los debates están superados por obra y gracia de su santísima figura singapurense. Dirá también que sus fichajes, si ha hecho alguno, están respondiendo y que no filtra lo mucho que trabaja y lo poco que se le valora en este sentido, ya que esto es algo visible por sí mismo, así que ha adoptado la decisión de echar unas partiditas al pádel, cobrar más de 15.000 euros al mes y marcarse algún que otro viajecito a Singapur, para que la fábula del cuento siga su curso, se llene de elementos creíbles y con ello la gran mentira de Lim siga rodando. Sería muy bueno que Corona le dijese lo que piensa y dice por lo bajito, en alguna esquina, sin que lo oigan los de arriba: porque más vale una conspiración en la sombra que una verdad bajo la luz.

Se atisban cambios ante la situación: una política mejor planificada de la Academia, una reestructuración de la dirección deportiva, un diseño más eficiente de la infraestructura del club… MEN-TI-RA. Lo que se viene es un despido masivo de personal bajo acuerdo, unas ventas seguras de lo poco bueno que te va quedando en la plantilla y una explotación de algunos chavales que vayan subiendo y en uno o dos años la rompan para venderlos, como han hecho, sistemáticamente, con todos y cada uno de los que han ido subiendo y no se han quemado por el camino. No hay plan, sino supervivencia cutre. Y el futbolista que no se cree ya toda esta chapuza, opta por irse.

Hay que ser cenutrio para escenificar un viaje a Singapur con la temporada que viene en mente, cuando te estás jugando la vida ahora, en un final de temporada que pinta angustioso. Hay que ser mala sombra para que se contemple el descenso ya mismo dentro de un posible diseño de futuro cuando luego todo se realiza a prisa y corriendo, como ocurre siempre en las fechas de mercado. Hay que ser mentiroso para decir que sientes al Valencia CF, que tienes tu mirada puesta en él y mandas al desaparecido de tu hijo como si esto aliviara la situación. Hay que ser y hay que estar y Lim es un mentiroso y estar…no está ni se le espera.

Por mí, sinceramente, esa delegación que ha marchado a Singapur puede quedarse una buena temporada allí (lo que resta de esta y la 2023-2024 si quieren), pues aquí no se les echa en falta, ya que no tiene validez alguna lo que piensen y hagan: es lo que tiene ser títere y que muevan tus hilos. Por mí, pueden seguir haciendo turismo a costa de la cuenta del Valencia CF o de su propio bolsillo, porque aquí hacen lo mismo: pasear, hacer corrillos, pagarse una cena, echarse unas risas, etc. Es un viaje que sigue alimentando la mentira, la vaciedad de una gestión lesiva, llena de venganza, de tiranía y de negligencias, azarosas o pretendidas, ¿Qué más da? Al final es la misma patraña, el mismo engaño.