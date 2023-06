El mercado de Corona

El mercado de verano pone a cada uno en su lugar con el tiempo: la temporada es reflejo de cómo has actuado en esas ventanas de negociaciones que, en un principio, no estaban avanzadas, porque es durante el invierno cuando realmente se planifica, con criterio, lo que se quiere hacer, cómo quiere hacerse, con quiénes y para qué: ahí, la pericia del director deportivo y su capacidad de convicción y negociación son claves, para atar futbolistas en el momento adecuado, a coste cero siempre y cuando tu economía esté como la de este Valencia CF. Nada nuevo descubro. Nada nuevo avanzo, pero es que en este club todo parece ir al revés o en sentido contrario.

Me cuesta creer que Miguel Ángel Pérez Roldán (alias Corona), cobre lo mismo con su ascenso: es decir, frente a la carencia de liquidez para abordar buenos jugadores y nóminas ¿habrá subida de sueldo de uno de los cómplices de la desastrosa temporada (solo enderezada por la mano de Baraja) o, mejor aún, de las flojas últimas cuatro temporadas? No creo que, si asume más responsabilidades, como él mismo dijo, siga llevándose lo mismo, porque, una de dos: o antes cobraba demasiado para lo poco que hacía o sí ha tenido responsabilidad en la planificación deportiva tan nefasta en todos los sentidos. No me cuadra. Ni tampoco me cuadraría que, en época de abstinencia, solo se contemplase un aumento de salario para quien ha demostrado muy poco bueno. O mucho malo, como se quiera ver.

Decía que el mercado pone a cada cual en su sitio…el Valencia CF no ficha a jugadores porque tenga un plan, o una idea clara, sino solo aquello que cae por aquí o por allá y se pone a tiro. Bueno, salvo si lo hace Mendes, que entonces hay otros objetivos que él y Lim sabrán. Así ficho yo también y mi vecina del sexto: ¿qué trabajo hay de seguimiento? Por ejemplo, Corona se encargó de filtrar el nombre de Bakayoko, una y otra vez…bueno, ahora está libre… ¿Por qué no viene? ¿No será que no nos hace falta un pivote defensivo, quizá porque, como dijo, ese debate está superado dentro de esa patética armonía preciosa que respira, toca, gusta, huele y oye a su alrededor, solo él, claro? Es flexible el discurso, el relato.

Si un jugador se ofrece, sea como sea, y pone sobre la mesa condiciones asumibles, entonces lo fichamos…da igual que le dé a la noche la luz que no es capaz de darle al balón en un campo; también da igual que los clubes anteriores se lo quieran quitar de encima porque acaba siendo corrosivo en un vestuario. Y sí, hablo de Castillejo, por si hay alguna duda. Y como este señor, un buen número de jugadores dentro de este vestuario tocado por la inconsciencia en muchos casos. El Valencia CF no elige quién lleva su escudo en el pecho, sino que es el mercado el que selecciona quién se pone esa camiseta y la respeta o la mancha. Y habitualmente cae más del lado de la segunda opción. Baraja ya ha conocido el club desde dos lados: cuando era un reto jugar aquí y cuando no implica nada hacerlo.

Corona y Moriba

De Corona sé que trajo dos veces seguidas a un futbolista lamentable como Moriba, sin motivo ni razón alguna que pudiera justificarlo. También sé que todos los mercados llama a quinientos representantes y les pide paciencia improductiva; o que agita su vara por ahí como dices algo que no le gusta o mueve perros de presa o prensa, según se vea. Sé que ha tenido mucho que ver con la salida de Lato o la llegada de Herrerín, otro que se lo ha pasado chupete en Valencia ciudad. Sé que Baraja no era su opción, pero se acoplaba a su proceder: no tuvo que mover ni un dedo para que llegara al Valencia CF (¡Y menos mal!). Que nada tuvo que ver con Almeida y Mamardashvili. Tampoco con el fiasco de Marcos André, al que ya el año pasado tuvo que haber sacado antes de su total devaluación. Y estoy seguro que estará trabajando duro en sacarse a los Hugos; y que busca cómo hacer que regrese Nico porque lo que hay en el mercado no iguala ni supera lo que tenemos aquí. Sé también que se sabe poner de perfil muy bien cuando habla a la prensa y que es más beligerante hablando de Meriton cuando el micro ya no está delante y maldice que no se valore lo mucho que trabaja, incluso cuando pelotea…al pádel.

Sé todo eso que me ha ido poniendo el tiempo por delante para hacerme una idea clara, mientras veo que nunca ha sido tan barato jugar en un Valencia CF cuya aspiración real es no bajar a Segunda de nuevo y alcanzar la zona Meriton que nos permita respirar con tranquilidad entre el puesto 10 y 12. Algo tendría que decir el flamante director deportivo del objetivo del club, forjado con él ya dentro, no lo olvidemos. Ahora ya tenemos nuestro propio Pozo, por si acaso se nos ocurre caer y cabe ya ir rastreando la Segunda con detenimiento, porque este club se ha hecho a imagen y semejanza de sus gestores: Layhoon ausente, Lim indiferente, Solís agazapado y Corona… esperando a ver qué viene que nadie por ahí quiera, que seguro que a nosotros nos acopla. Está todo bajo control, queridos, está todo bajo control.