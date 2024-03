Hugo ha hecho más méritos que Joselu

Si Hugo Duro no está en la lista de Luis De la Fuente el viernes estaremos ante una injusticia. Y de las grandes. Porque el nueve del Valencia ha demostrado ser como mínimo el segundo mejor delantero nacional de la temporada. Con Borja Mayoral lesionado de gravedad, solo Álvaro Morata ha demostrado estar por delante del valencianista. El estatus de capitán y titular de la Roja del delantero del Atlético lo convierte en fijo. Es justo.

Por goles y por galones en la selección española. Lo que no es justo es que Joselu vaya por delante de Hugo. Y mucho me temo que es lo que va a pasar conociendo cómo se las gastan por Madrid. Hugo Duro ha hecho más méritos que Joselu esta temporada. Es así. Aunque duela. Por muchos madridistas que salgan a decir que lleva más goles en menos minutos entre todas las competiciones.

No me vale. Primero porque Hugo lleva más goles en LaLiga, segundo porque no tira penaltis y, tercero y más importante, porque es mucho más fácil marcar en el Madrid que en el Valencia. No es lo mismo jugar en ataque al lado de jóvenes canteranos que rodeado de internacionales como Kroos, Modric, Vinícius, Rodrigo y compañía.

Por cierto, el Madrid es el equipo que más remata (343) en LaLiga y el Valencia, el que menos (200). Los 12 tantos de Hugo tienen infinitamente más valor que los 13 de Joselu contando por ejemplo su gol al Arandina en Copa o sus dos al Unión Berlín en la Champions. ¡Hugo Duro, selección!