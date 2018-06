Bicorp i Borbotó A peguen primer

Encara no són professionals, però estan en el camí. Tal vegada d´ací al cap de poc de temps tenint en compte el nivell que atresoren i que millora a passos agegantats. La Lliga femenina de raspall ha entrat en la fase decisiva i el passat diumenge va completar a Bonrepòs i Mirambell la disputa de les partides d´anada de les semifinals.

Els equips de Bicorp i Borbotó A són de moment els millor posicionats per a jugar pel títol, especialment el de la Canal de Navarrés, amb Mar i Victòria, que van superar per 40-15 a la formació B de Borbotó, on juguen Anna i Aida.

En l´altra eliminatòria les components de Borbotó A, Monica, Anabel i Amparo, es van imposar per 40-25 a les representants de Beniparrell i subcampiones de la passada edició, les germanes Ana i Noelia Puertes.

La sessió a Bonrepòs va començar amb la lluita per eludir el descens on de moment es posen per davant Erika i Myriam, de l´Alqueria d´Asnar, que guanyaren a Marta i Paula, de l´equip de Tavernes Blanques, pel tanteig de 40-25.

Les tres partides de tornada es jugaran el pròxim diumenge a Bicorp a partir de les 17:30 hores i la final tindrà lloc a Gavarda el dia 30.