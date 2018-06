16 candidates a ser la número u

Les competicions femenines continuen adoptant les fórmules de la pilota professional. Ara li ha tocat el torn al Campionat Individual Bankia que va ser presentat ahir a la Plaça de la Verge de València amb presència del president de la Generalitat, Ximo Puig. Enguany no hi ha restricció per l´edat i estaran les 16 pilotaris que poden i volen aspirar a coronar-se reines del raspall, privilegi que defensarà Victòria, campiona de la passada edició.

El tret d´eixida tindrà lloc el divendres 21 a Genovés on es completaran les quatre eliminatòries de la primera fase. Nerea jugarà contra Lucía, Natalia s´enfrontarà a Cristina, Andrea a Erika i Fanni contra María.

A les guanyadores les estaran esperant en la segona fase Myriam, Noelia, Anabel i Aida. Esta nova garbella tindrà lloc al mateix escenari el dimarts 26.

A partir d´ací, canvi de trinquet fins a la conclusió. Alcàsser arreplegarà el testimoni per a començar el 4 de juliol amb els quarts de final, ronda en la qual debutaran les últimes participants: Amparo, Mar, Ana i Victòria. Una setmana després es jugaran les dues semifinals i el dia 22 la final i la partida pel tercer i quart lloc.