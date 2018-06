Genovés II i Nacho, a semifinals

La Copa Diputació de València en la modalitat d´escala i corda ja coneix als primers semifinalistes, l´equip de Genovés de Genovés II i Nacho, que ahir es van guanyar el dret de jugar una de les dues partides prèvies a la final en derrotar a Guadassuar a la formació de Sella de Pablo i Héctor pel resultat de 60-40.

Van ser dues hores de jugar a u ritme frenètic, de passar-la a muntó de vegades i de descarregar-se com si fóra el quinze de ´val i lo altre´. I de vals tombats, la qual cosa vol dir que Pablo i Héctor jugaren molt més del que diuen els quatre jocs de diferència. Va ser un batalla de gladiadors, amb desenllaç just perquè Genovés II i Nacho jugaren un poc més que els rivals, però amb resultat massa folgat.

El duel d´escaleters va ser sublim. Genovés II arriba al tram final de la Copa pletòric i Pablo ha llançat un avís a navegants. El de Sella ha entrat en la competició com a substitut del lesionat Marc i ha rendit al nivell de les primeres figures. Ahir, el fill del mite va destacar en totes les facetes i Pablo sobretot en les restades, moltes d´elles d´autèntic mestre, i a més es va prodigar prou en atac.

Els mitgers també mereixen una molt bona crítica. Estigueren al nivell dels seus companys i, si no arriben a l´excel·lent en la puntuació, és perquè tiraren per terra més pilotes clares de les que caldria. Però s´ha de tindre en compte que Nacho i Héctor arriscaren molt i és d´agrair la seua actitud valenta de buscar el quinze en cada pilotada.

Especialment content es va mostrar Genovés II una vegada certificada la passada a semifinals. «Ja tenia ganes d´estar al lloc que tocava i estic molt content perquè la pilota, malgrat tot, encara és el que guia la meua vida. He viscut males èpoques, situacions personals i moltes coses que influeixen, però al final el treball ha d´eixir i estic content perquè crec que he fet una partida molt digna», deia. A més, l´escaleter va voler destacar l´actuació dels seus rivals: «La partida no ha sigut de 60-40, Hem patit molt perquè ells han jugat moltíssim», afegia el pilotari que juga pel seu poble.



Demà a Vilamarxant

La següent plaça en semifinals es decidirà demà a Vilamarxant. En este cas serà partida corresponent al Grup B on l´equip de Dénia de Pere Roc II i Tomàs II s´enfrontarà al representatiu de Godelleta amb Francés i Raúl. S´enfronten els líders i els cuers del grup, però amb només 3 punts de diferència (5 per als de Dénia i 2 els de Godelleta.

Pere Roc II i Tomàs II tindran la classificació assegurada en cas d´aconseguir 1 punt. Sense sumar també podrien passar dependent de tercers resultats. Per a Francés i Raúl han de guanyar i esperar que acabe la fase.