Soro i Salva van pegar més i millor

Penúltima partida de la fase regular de la Copa Diputació de València d´escala i corda i tercera plaça de semifinals adjudicada, en este cas per a la parella de València de Soro III i Salva que ahir va superar per 60-40 a la de Murla de Giner i Javi al trinquet de Llíria.

La confrontació va tindre dues meitats diferenciades. En la primera la igualtat va ser màxima perquè el rendiment dels quatre pilotaris era semblant. En este tram van estar un poc més fins Giner i Javi i posaren el marcador en 25-35 a favor seu. Era cosa de detalls i d´aprofitar les ocasions. En tres dels jocs perduts Soro III i Salva van tenir val. I un d´ells fins en cinc ocasions.

Després de la igualada a 35 els ara ja semifinalistes van anar a més i els de Murla a menys. Soro III alçava el que en ell és habitual i rematava amb criteri mentre que Salva buscava parets i caretes confiant que la pilota fera coses. I les va fer. L´eficàcia a un costat i l´altre ja no era la mateixa. Tampoc la sort, perquè les trencades sempre pintaven als mateixos. I si bé Giner i Javi continuaren oposant resistència, els seus rivals van guanyar perquè van pegar més i millor.

La fase regular conclou hui al trinquet de la Pobla de Vallbona on la parella de Vinalesa de Puchol II i Carlos s´enfrontarà a la d´Almussafes amb De la Vega i Jesús. Els dos equips juguen per la quarta plaça de semifinals, que serà per als vencedors.

A més de pel que està en joc, la confrontació és força interessant pel moment que atresoren els protagonistes. Sobretot Puchol II, que continua encadenant actuacions quasi perfectes. Però també els campions de la Lliga, Jesús i Carlos, que mantenen la dinàmica guanyadora, ara per separat. I veure a De la Vega en la seua tornada a una competició oficial està sent una delícia. Les dues mans i la qualitat del d´Almussafes és aire fresc.