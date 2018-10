Sergio cau i Moncho passa a quarts de l´Individual Bankia de raspall

L'Individual Bankia de raspall s'ha quedat sense una eliminatòria dels huitens de final, la programada demà al trinquet de Genovés on Sergio havia de mesurar les seues forces contra Moncho.

Però el pilotari de casa no serà de la partida per lesió. El dimarts es va fer mal mentre entrenava i els metges confirmaven ahir que no està en condicions de competir. Sergio pateix un fort dolor en la part posterior de l'omòplat. En principi sembla que no és una lesió important, però cal esperar al diagnòstic definitiu. El dilluns serà sotmés a proves més exhaustives.

Com que el reglament solament permet ajornar la final per lesió, Sergio diu adéu a la competició sense debutar i concedeix la classificació a Moncho, que en quarts de final s'enfrontarà a Seve. El duel tindrà lloc el pròxim dilluns al trinquet de Xeraco.

Sergio no partia entre els favorits. Del de Genovés sempre s'ha dit que és un pilotari que en les competicions per equips pot parlar de tu a Ian i Moltó, però que en el mà a mà les seues opcions són menors per no disposar d'una raspada tan poderosa com la de la majoria dels restos. Encara així, fa dos anys va arribar a la final.