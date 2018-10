Bueno supera a Salva per pegada i feta de dau

Bueno supera a Salva per pegada i feta de dau

El trinquet de Vilamarxant va acollir ahir la quarta eliminatòria dels huitens de final de l'Individual d'escala i corda, partida en la qual Bueno es va imposar a Salva pel resultat de 60-40. Els quatre jocs de diferència són la conseqüència de la major pegada i millor feta de dau del de Meliana durant bona part del duel.

Fins al 30-20 favorable a Bueno els dos pilotaris van estar parells. El de Meliana es feia arrere per a colpejar de palma o manró, deixant la volea per a les rematades clares, mentre que el de Massamagrell avançava metres per a jugar d'aire.

Va ser a continuació quan Bueno es va mostrar superior. La seua pilota anava bastant més forta que la del rival i millor dirigida, sobretot des del dau, però també al rest. I quan Salva es descarregava bé, el vencedor restava millor.

Salva va reaccionar en el tram final, però no el suficient. Bueno continuava pegant fort i amb criteri, la qual cosa li va permetre mantenir la renda adquirida.

Bueno descansa ja fins al pròxim divendres quan jugarà la tercera eliminatòria dels quarts de final a Sueca. Serà contra Nacho, un altre mitger, dels millors del moment.



Debuta un favorit

La competició continua hui a Pedreguer on debuta un dels favorits, Pere Roc II, que tindrà en la contra a un dels seus millors amics, Pablo de Sella.

La gran majoria de veus autoritzades assenyalen a l'esquerrà de Benidorm com a més que probable finalista perquè en el seu grup, el parell, la resta dels components no tenen tant pes específic en l'individual, almenys en l'actualitat.

Però la competició per dalt corda està sent prolífica en sorpreses. Dos grans especialistes del mà a mà com Santi de Finestrat i Fageca ja miren els bous des de la barrera després de perdre contra Pere i Nacho. I la més gran, la bomba d'esta edició, la victòria de Francés enfront del finalista de les huit últimes edicions i campió en cinc, Soro III.

Pablo està fent una molt bona temporada i pot tindre les seues opcions davant un rival que coneix a la perfecció. Pere Roc II no es podrà despistar, però és segur que els marxadors cantaran a la seua mà abans de començar la partida. La seua trajectòria li avala.