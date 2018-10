Ian venç a Guadi i passa a semifinals

El trinquet de Piles va acollir ahir la darrera eliminatòria de l'Individual de raspall, que es va resoldre d'acord als pronòstics, però que va oferir un bon espectacle. Ian es va convertir en el quart semifinalista en superar a Guadi pel tanteig de 25-20.

El defensor del títol va ser superior, però el rest de la Llosa de Ranes va oposar més resistència de la que deixa intuir el folgat marcador. Solament hi hagué un joc fàcil per al de Senyera, el que va suposar el 20-10 a favor seu, aconseguit al dau ràpidament i sense que Guadi fera cap quinze.

Durant la resta de la partida hi hagué batalla. De fet, Guadi va perdre dos jocs al dau en els quals va tindre val. Probablement no hagueren sigut suficients per a optar al triomf perquè Ian sempre va donar la sensació d'estar concentrat i amb la situació controlada, però el número u es va haver d'esforçar.



Semifinals lògiques

La competició espera ja la disputa de les semifinals, que són les lògiques perquè Ian, Moltó i Marrahí estan en elles. Per a la quarta plaça hi havia més possibles, però la presència de Seve no és cap sorpresa.

La primera es jugarà el pròxim divendres a Genovés: Ian contra Marrahí. És una autèntica final anticipada. El campió és favorit, però atenció perquè a Marrahí li van molt bé els trinquets de dimensions més reduïdes.

La segona es completarà l'endemà a la Llosa de Ranes. Moltó és molt favorit, però cal que ho demostre. La final tindrà lloc el diumenge 28 a Bellreguard.