Poca oposició de Pablo davant el favorit Pere Roc

El campionat Individual va passar ahir sense pena ni glòria per Pedreguer on va debutar el finalista de la passada edició, Pere Roc II, que es va desfer amb facilitat de Pablo de Sella pel resultat de 60-20.

La confrontació va decebre. Pablo estava jugant a gran nivell en els últims mesos i s'esperava que poguera posar en problemes al seu bon amic de Benidorm, però no tindre el dia.

La inexplicable poca oposició del de Sella també va impedir comprovar en quin moment arriba Pere Roc II al campionat. I és que el vencedor va complir i poc més perquè no va necessitar deixar-se l'ànima en la partida.

Una lesió que va tallar la seua fenomenal trajectòria i probablement circumstàncies personals, això sí positives, però que afecten la rutina del dia a dia, van fer que Pere Roc II s'acostara al començament del torneig en un moment de forma que distava del que està oferint des de fa tres anys.

No hi havia dubte de la seua capacitat perquè en les últimes aparicions estava recuperant el joc elèctric que el caracteritza, però sí certa expectació perquè en el mà a mà no hi ha companys que puguen cobrir-te. És evident que la pilota li va més, però caldrà esperar a la pròxima cita en quarts de final, contra Giner o De la Vega, per a saber del seu vertader moment.