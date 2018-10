Els galons li atorguen la classificació a Pere Roc II

Pere Roc II va haver de patir per a complir amb els pronòstics que li situaven com a semifinalista de l´Individual d´escala i corda.

La participació en l'Individual en la modalitat d'escala i corda ha quedat reduïda a quatre pilotaris una vegada que ahir es van tancar els quarts de final. Va ser al trinquet de Massamagrell on Pere Roc II es va convertir en semifinalista després de superar a De la Vega.

L'eliminatòria, però, va estar molt a prop de tindre un desenllaç inesperat. El resultat final de 60-55 així ho demostra. Pere Roc II va guanyar per galons, per experiència, perquè està més acostumat a viure moments de pressió en partides importants disputades en trinquets amb l'escala plena, com ahir estava la de Massamagrell.

De la Vega va ocupar el dau en el joc definitiu. Des d'ací estava trencant els pronòstics amb un joc tècnic que impedia a Pere Roc II connectar amb la vaqueta d'aire. La careta era el lloc que més quinzes li atorgava, però de tant en tant s'encarava a la muralla i els peus de Pere Roc II. La precisió era mil·limètrica. Però en l'últim parcial va deixar de buscar coses. Va jugar a assegurar i el 'veterà' de vint-i-cinc anys es va fer amb ell.

Al rest també va deixar una molt grata impressió. La feta de dau que arribava era d'un esquerrà, però el d'Almussafes té dues mans que carreguen pràcticament per igual. I amb trellat, apegant la pilota a la paret per a dificultar la rematada del contrari.

Pere Roc II va estar intermitent. Bé, però sense oferir el que vertaderament pot. Valent com sempre i sabent el que volia fer, però de vegades amb menys força en els colps del que acostuma. Per això quasi es va quedar fora. I per la fenomenal actuació del jove de vint anys.

On si va ser el pilotari que s'ha fet un lloc entre els grans va ser amb l'actitud. Mai va donar una pilota per perduda i els colps poc satisfactoris li servien per a exigir-se més. És un guanyador nat.



Semifinals

La primera semifinal es completarà el pròxim divendres al trinquet de Vilamarxant on s'enfrontaran Puchol II i Pere. Serà a les 18.30 hores, mitja hora més tard del començament habitual a la 'catedral del Camp de Túria'.

El pronòstic és clarament favorable al rest de Vinalesa, però hi ha expectació pel bagatge de Pere. El mitger s'ha estrenat enguany en el mà a mà i ja ha trencat els pronòstics dues vegades en eliminar a Santi de Finestrat i a Francés.

El segon finalista es coneixerà el diumenge a Bellreguard on jugaran Pere Roc II i Bueno. La partida obrirà la sessió vespertina a les 17.00 hores. Al matí, el mateix recinte de la Safor acollirà la final de l'Individual de raspall entre Moltó i Marrahí.

En esta eliminatòria la lectura és idèntica. El rest també és clarament favorit, però el mitger causa respecte per la magnífica competició que està realitzant.