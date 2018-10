Puchol II sofreix contra Pere, però passa a la final

Definitivament, esta està sent una de les millors edicions de l'Individual Bankia d'escala i corda dels darrers anys. I és que ahir es va completar a Vilamarxant una semifinal, la primera, que va estar marcada per l'emoció, la incertesa i grans jugades. El premi de jugar pel títol va ser per a Puchol II, que es va imposar a Pere per un ajustat 60-50.

La primera meitat va ser clara per a Puchol II en el marcador, però no tant en el joc. Els dos pilotaris començaren fent bo el dau per a igualar a 25 i a continuació es va distanciar el de Vinalesa fins al 45-25.

Els quatre parcials de diferència van ser el fruit de la millor definició del roig, però el de blau estava plantejant batalla. Puchol II allargava la pilota al rebot del mitger i evitava en la mesura del possible la seua volea i Pere buscava els peus de l'escaleter o, com a mal menor, que es descarregara per davant i per baix. El rebot solament era una possibilitat quan la descàrrega podia ser completa perquè la vaqueta acatxara ràpidament.

La remuntada i posterior igualada de Pere a 45 va tindre lloc perquè els papers s'intercanviaren. Ara era el de Pedreguer qui executava millor. I en cada joc que passava, l'eficàcia anava a més. El seu dau era perillós i les rematades precises, amb la corda com a referent. I des del rest va estar senzillament genial perquè va aconseguir arribar a pràcticament totes les pilotes de volea.

Enfront, Puchol II no dominava la vaqueta com abans i concedia segones oportunitats pel fet de trobar la tela en lloc de la galeria. En els dos parcials posteriors va tornar l'equilibri i va augmentar la incertesa i l'emoció (50-50). La partida ja era fantàstica en el seu conjunt i encara es pogueren veure jocs de val-net tombats, pilotes precioses i altres regalades, conseqüència de la pressió pel que estava en joc. I va arribar el desenllaç favorable a Puchol II, però amb els dos jugadors eixint per la porta gran.



Final i semifinal a Bellreguard

El cartell de la final s'acabarà de concretar demà a Bellreguard amb l'eliminatòria que enfrontarà a Pere Roc II i Bueno. La partida obrirà la sessió vespertina del trinquet a les 17.00 hores.

Els protagonistes tenen característiques totalment diferents de les de Puchol II i Pere, però el duel s'assembla en certa manera al de Vilamarxant en el sentit que un dels grans favorits, cas de l?escaleter de Benidorm, haurà de mesurar-se contra l'altra gran revelació del torneig, Bueno.

El trinquet de Bellreguard farà demà sessió doble perquè a les 12.00 hores acollirà la final del torneig de raspall. Moltó i Marrahí ja vetlen armes. El vencedor succeirà a Ian en el tron i recuperarà un títol que ja han aconseguit: en una ocasió en el cas de Marrahí i en dues pel que respecta a Moltó.