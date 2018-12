La seguretat de Sergio va decantar la final

Ahir es va posar punt final al Trofeu Mancomunitat de la Costera-Canal al trinquet de la Llosa de Ranes, que va veure com Sergio i Canari aconseguiren la victòria 25 per 15 davant Ian i Sanchis.

Amb els campions al traure, es posà en marxa la pilota de vaqueta i van ser precisament estos dos jugadors els que estrenaren l'electrònic després d'un joc al qual atacaren de manera constant. La treta de Sergio anà ben dirigida cap a la careta i Canari va estar atent en tot moment per a rematar la feina.

Però al canviar posicions, la forta treta de Ian va ajudar als rojos a sumar el primer a favor seu. També des del rest, la potència del jugador de Senyera i la gran eficàcia del seu company Sanchis els tornà a fer pujar a l'electrònic gràcies a la seua efectivitat per a enviar la pilota a la llotgeta.

Era el torn de sumar per a Sergio i Canari per a evitar que es complicara la partida, però amb 30-0 a favor seu, Ian tornà a capgirar la situació amb dues tretes directes i enviant la pilota al tamborí des del 3 (15-5). La parella roja volia tancar de pressa l'enfrontament, però ni Sergio ni Canari anaven a permetre-ho.

El rest del Genovés va tornar a l'atac amb tres tretes directes que oferiren un bonic joc als presents, amb potents restades de Ian i amb els mitgers treballant de valent. La seguretat i regularitat mostrada per Sergio va ser clau per a superar als contrincants i posar-se 15-20. Canari no es quedà enrere i al següent joc agafà el protagonisme per a acabar els quinzes.



Més finals

Encara queden tres finals més per resoldre, les dues del Trofeu Fundació José Luis López i la del Mancomunitat de la Ribera Alta.

El torneig mixt conclourà demà a la seua seu permanent del trinquet Pelayo. En la modalitat de raspall, Moltó, Canari i Gabi jugaran contra Sergio, Brisca i Lorja. I en la d'escala i corda, Genovés II, Javi i Carlos s'enfrontaran a De la Vega, Félix i Tomàs II.

La final del Mancomunitat es disputarà el dia 19 a Guadassuar. Mig cartell és el mateix que el de demà a Pelayo perquè Genovés II, Javi i Carlos també han format equip en este trofeu. En la contra estaran Francés, Héctor i Tomàs II.