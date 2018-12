Duel de titans a Pelayo i Pere Roc II a la final

Genovés II, Raúl i Tomàs II estigueren pendents de la partida que es va disputar al trinquet Pelayo de València, de la que eixirien els seus rivals per a la final del XII Trofeu Mestres Ciutat de València – Gran Premi Caixa Popular, que ahir disputà la segona semifinal.

Pere Roc II i Javi van vestir de roig per protagonitzar la segona partida de la vesprada junt amb la parella formada per Soro III i Félix. Tant un equip com l'altre suposen una autèntica barreja de tècnica i potència que, una vegada més, van oferir un gran espectacle.

Començà la parella encapçalada per l'esquerrà de Benidorm al dau, des d'on sumaren el primer joc de l'encontre després de remuntar un val-15 a favor dels contraris. El segon joc va ser prou més ràpid, amb els quatre protagonistes carregant de valent, però va ser la dupla blava la que sumà per a igualar a 20.

A mesura que avançava la partida, la qualitat de cada pilota era millor a l'anterior. Injust seria destacar a uns protagonistes sobre altres perquè els quatre s'estaven deixant la pell al trinquet. De fet, un total de cinc vals rojos van ser capaços d'anul·lar Soro III i Félix, que després de fer el segon tornaren a sumar per a posar-se dos jocs per davant amb 20-30.

Però ni el subcampió individual ni el seu company Javi anaven a deixar-los anar tan fàcilment. L'escaleter de Benidorm va saber com buscar la muralla, fent que es tancara la pilota i forçant al de Massamagrell a jugar-la amb l'esquerra.

Esprement al màxim les seues capacitats el marcador va veure la igualada a 35. Però els quatre següents jocs els van signar els blaus amb molta autoritat. No només va comptar la potència, sinó el saber on col·locar-la, i amb un Félix espectacular, jugant fins i tot pilotes de rebot a les que no aplegava el seu company (35-55).

En este tram de la partida es va evidenciar la superioritat de Soro III i Félix, però els adversaris no havien dit l'última paraul. I tot i que els costava prou d'esforç, aconseguiren materialitzar la igualada a 55 amb la conseqüent gran ovació per part del públic.

A cara o creu es posà en marxa l'últim joc de la partida que finalment aconseguiren Pere Roc II i Javi i ara s'enfrontaran al trio de Genovés II en la final del dia 22.