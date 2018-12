Francés, Héctor i Tomàs II configuren l´equip ideal

Quan un pilotari està com una poma per a jugar i a més té el dia, la feina és dels altres. Si això, a més, es multiplica per tres, el resultat pot ser una contundent victòria per un inesperat 60-25 en un trofeu de prestigi com el Mancomunitat de la Ribera Alta.

El trinquet de Guadassuar va albergar ahir la final de la qual s'esperava molt perquè els sis pilotaris fa temps que gaudeixen d'un gran moment de forma. I en veritat es va veure jugar a pilota, però sobretot d'un costat, el dels campions Francés, Héctor i Tomàs II. Nivell hi hagué en la partida, però emoció poca, almenys una vegada que els rojos es van distanciar en el marcador.

Els tres pilotaris alacantins van configurar l'equip perfecte, des del primer quinze fins a l'últim i en tots els aspectes. El posicionament en la canxa sempre va ser l'adequat i el repartiment dels colps encara millor. Entrava qui la tenia més propícia i sempre per a fer mal als blaus. Tant és així que no es podria assenyalar a un component del trio com el motor o el gran artífex de la victòria. Tal vegada Héctor, perquè va ser qui va acaparar més protagonisme. La llotja la va trobar amb els ulls tancats i també els pocs forats que deixaven els blaus quan l'opció era buscar peus i esquerres.

Però és que Francés i Tomàs II, encara que acumularen menys quinzes, tingueren la mateixa incidència en el folgat desenllaç.

El rest perquè ho va passar tot i a més amb caldo. I el punter perquè va ser un martell. Els blaus compliren i durant molts moments estigueren prop del nivell dels seus rivals.

Sobretot en la primera meitat, quan Javi intercanviava míssils amb Héctor i Genovés II responia a pilotades que no tots tenen capacitat per a restar. Però no hi havia manera de contrarestar. I a última hora el desànim els va afectar un poc.



Triplet de Genovés II

La pròxima cita d'especial rellevància tindrà lloc el dissabte al trinquet Pelayo on conclourà el Trofeu Mestres Ciutat de València - Gran Premi Caixa Popular.

La final anuncia a tres dels pilotaris que van jugar ahir a Guadassuar. La meitat del cartell, però amb una distribució completament diferent. Genovés II, que últimament està en totes les partides de més importància, torna a liderar un equip, ara amb Raúl al mig i Tomàs II com a punta de llança més prop de la corda. Este trio va guanyar la primera semifinal a Puchol II i Héctor per un contundent 60-35.

Enfront Javi és un altre que repeteix i que com Genovés II no para d'acaparar finals. El de Massalfassar tindrà l'esquena coberta per Pere Roc II. Esta parella ve de guanyar la segona semifinal, magnífica per cert, en la qual van eliminar amb iguals a 55 a Soro III i Félix.

Un altre trofeu que està en marxa és el degà del Nadal que es disputa al trinquet de Benidorm i que el diumenge completarà la segona semifinal. Novament s'anuncia a Genovés II, que fa triplet, ara amb Héctor i Carlos per a mesurar-se a una dupla que acaba de demostrar que va molt, la de Soro III i Félix.