Genovés manté la ratxa a Benidorm

Genovés II va guanyar el dissabte a Pelayo el Trofeu Mestres en superar a Pere Roc II i Javi en companyia de Raúl i Tomàs II. Encara no hi havien transcorregut 24 hores i ahir tornava a vestir de blanc, ara per a disputar la segona semifinal del Trofeu Nadal de Benidorm.

El veterà escaleter, que gaudeix d'una segona joventut, va tornar a guanyar i a més va ser assenyalat com el millor de la confrontació en la qual va formar amb Héctor i Carlos per a enfrontar-se a Soro III i Félix, que cediren per un ajustat 60-50.

Genovés II va ser el més destacat però, com també va passar a Pelayo, el triomf va ser cosa de tres. El de darrere va manar, va distribuir la feina i va gastar les dues mans per a posar la vaqueta lluny de l'abast dels rivals, especialment del canoner Félix.

Però Héctor, que també travessa per un moment dolç, va fer de fidel escuder per a tornar nombroses descàrregues de la parella i en atac va ser la punta de llança, com correspon a un mitger. En la punta, les aparicions de Carlos van ser adequades i, per tant, decisives.

De la parella també cal parlar en positiu, sobretot per mantenir opcions de guanyar fins al final en un trinquet gran i amb el desavantatge de ser un menys contra un trio ben acoblat. Durant la primera meitat de la partida van tindre més dificultat per a definir i en la segona, amb un Soro III excel·lent, van posar en seriosos problemes als rivals.

La final es jugarà el pròxim diumenge, però en este cas al matí, a les 11.30 hores. Genovés II, Héctor i Carlos tindran en la contra a Pablo de Sella, Pere i Tomàs II que van superar a Pere Roc II i Santi 60-45.