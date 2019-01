De la Vega demostra que la seua titularitat és un encert

No seria just atorgar el mèrit de la victòria a De la Vega perquè Félix va estar genial i Nacho va aportar molt en la punta, ubicació que tenia oblidada. Però el mitger i el punter estan sobradament acostumats a les cites de major rellevància i inclús acumulen en el seu palmarés el títol de Lliga. El rest d'Almussafes, per contra, va debutar ahir de titular en la màxima competició per equips, que va arrancar a Pelayo. Amb una partida ha demostrat que la seua participació és un encert.

La seguretat del jove pilotari va ser la pròpia d'un veterà. I amb les dues mans que utilitza per igual va salvar al seu equip de concedir un bon nombre de quinzes, sobretot des del rest. A més en moments claus, quan la contra estava en plena remuntada.

Enfront van formar Francés, Pere i Tomàs II, que també rendiren a gran nivell, però pagaren el fet de no començar tan fins com els rivals, que sumaren els tres primers jocs (30-15), distància amb la qual va acabar la confrontació (60-45).



Vilamarxant i Bellreguard

La competició continua hui als trinquets de Vilamarxant i Bellreguard, on es tancarà esta primera jornada. Al recinte del Camp de Túria es jugarà al migdia i s'anuncia la confrontació entre el trio de Benidorm de Pere Roc II, Santi i Monrabal II contra el de Murla amb Genovés II, Javi i Héctor.

Entra en escena el protagonista més destacat de la competició en les quatre últimes temporades, Pere Roc II, en què ha sigut finalista en una edició i campió en dues.

Ja a la vesprada, el trinquet de Bellreguard obrirà la sessió dels diumenges amb el duel per excel·lència, el de Puchol II contra Soro III. El pilotari de Vinalesa representa a la ciutat de València amb Raúl i Bueno mentre que el de Massamagrell juga per Vila-real en companyia de Jesús i Carlos, vigents campions juntament amb Pere Roc II.



Lliga de raspall

En la Lliga Bankia de raspall també hi va haver ahir partida, en este cas al trinquet de Bellreguard on el conjunt de Genovés de Sergio, Seve i Ricardet es va imposar al de Villanueva de Castellón de Marrahí, Tonet IV i Néstor per 25-5.

El folgat resultat mostra amb fidelitat el diferent nivell que oferiren ambdues formacions. Sergio, Seve i Ricardet estigueren millor que bé per separat i en conjunt es van saber repartir la feina a la perfecció. Tot el contrari va succeir enfront, on cap dels components de l'equip va rendir el que pot i s'esperava. I com a bloc tampoc hi hagué bon acoblament.

La Lliga Bankia de raspall tancarà esta primera jornada demà al trinquet de Xeraco on la formació local de Pablo, Canari i Raúl jugarà contra la d'Oliva amb Montaner, Brisca i Gabi.