Una gestió més professional de la pilota

Quasi trenta trofeus i campionats oficials van ocupar l'any passat la temporada professional de la pilota en les modalitats de raspall i escala i corda, més la incursió puntual en el frontó. Enguany en seran una desena, si es porten a terme tots, perquè alguns encara estan en projecte.

La pilota d'elit ja camina de manera diferent. Fins ara s'havia pogut constatar amb les lligues, recentment estrenades, que han crescut en entitat i importància, i també en durada. Ara es coneix la resta de novetats en el model de gestió de la Fundació, que ahir les va exposar als mitjans de comunicació.

La prioritat és cuidar al pilotari i al públic. Reduir el nombre d'esdeveniments suposa atorgar exclusivitat. Veure en acció a Puchol II o Moltó era tremendament fàcil fins a fa no res. No calia que hi haguera competició perquè segur que algun trinquet els anunciaria en les partides del dia a dia.

Ja no. Els millors es reserven per a les cites de més rellevància, que a més es completaran en dies i horaris més adequats per a arribar a més públic. En acabar les Lligues es jugarà el Trofeu Fundació, en el mes de maig, i durant juny i la primera setmana de juliol es decidirà qui són els números un de cada modalitat. La competició més emblemàtica, l'Individual, recupera per tant el seu espai tradicional.

A juliol i agost l'activitat es reduirà al mínim. Això vol dir que les figures, com la gran majoria dels mortals, tindran vacances. Sembla una obvietat, però en la pilota és una novetat i de les importants. Que li ho pregunten als pilotaris, que per fi poden, per exemple, programar un viatge amb antelació. No solament això, amb el coneixement de les dates de cada esdeveniment també poden planificar la seua preparació. Este aspecte era una de les grans demandes dels professionals.

Per al mes de setembre hi ha la previsió d'un parell de tornejos que encara s'han de confirmar: el 'Jo sóc del' en la modalitat d'escala i corda, que també es jugaria a raspall femení, i el de moment més probable Torneig Mancomunitats de raspall.

I durant octubre, novembre i bona part de desembre, torn per a l'altra gran competició per equips, la Copa, que es diferenciaria de la Lliga per la configuració de les formacions en parella. En escala i corda, a més es permetria llançar la pilota a les galeries.

La fi de l'any es queda com estava, amb el Trofeu Mestres, destinat als millors pilotaris de l'any, encara que canviarà la manera de designar qui són els mereixedors de participar en ell. Serà amb un criteri més objectiu en el qual es tindran en compte estadístiques i altres variables, tot i que també es reserva un percentatge per a la participació del públic i inclús de la premsa. Ací arriba una altra novetat: pròximament estarà operativa una APP on els aficionats podran interactuar. I per a tancar l'any, un clàssic, el Trofeu Nadal de Benidorm, a més del Memorial Emilio Peris El Zurdo, que ja es queda com una cita important de la temporada.

Això és el més evident, encara qe hi haurà més, com vincular a les dones amb la Fundació i intentar que els joves disposen de beques perquè no es quede una futura figura pel camí. Eixe és el camí.



Menys dependència dels diners públics



Una prioritat de la Fundació és la captació de nous patrocinadors i, per extensió, tindre menys dependència de l'aportació de les institucions públiques.

Durant l'any 2018 els diners públics van suposar el 65% del pressupost de la Fundació. Enguany, les institucions mantenen la seua ajuda, que continua sent fonamental i la més important, però esta contribució ocupa ara un 45% del total del pressupost gràcies a l'entrada de noves signatures col·laboradores o de l'increment en el patrocini que han realitzat unes altres.

En el present curs la Fundació gestionarà una xifra aproximada d'un milió dos-cents mil euros. Tres quartes parts van a parar directament als pilotaris, a pagar les fitxes dels 22 que hi haurà en nòmina -12 en escala i corda i 10 en raspall-, més els que esta vegada s'han quedat sense, però que també ingressaran per campionats oficials i trofeus jugats. El 25% restant és per les d'espesses de les competicions i els jornals del personal no esportiu.