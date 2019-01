Ian juga per la consolidació i Pablo pels primers punts

Comença la tercera jornada de la Lliga Bankia en la modalitat de raspall. Serà esta vesprada al trinquet de Guadassuar amb la partida que enfrontarà a l'equip de Dénia de Ian, Sanchis i Miravalles contra el de Xeraco amb Pablo, Canari i Raúl. Els primers tenen l'oportunitat d'enganxar-se al grup capdavanter en la classificació mentre que els seus rivals opten a sumar els primers punts.

El debut de Ian, Sanchis i Miravalles va ser més que discret. Es va trobar a faltar més espenta per part del rest de Senyera, que en la segona partida sí que va ser el martell que acostuma. Està clar, per tant, que el motor de l'equip està situat darrere.

No solament això, quan Ian va, Sanchis s'aprofita. Al de Montesa se li veu amb ganes de recuperar el terreny que li han guanyat altres mitgers. De moment està sent el component més destacat de l'equip. Enfront, Pablo, Canari i Raúl han de trobar el punt d'encert que els hi ha faltat en les dues derrotes anteriors. Sempre han donat la cara i han posat en complicacions als rivals, però els ha faltat rematar la feina. Una pilota a l'escala en el moment menys oportú, una rematada clara que es converteix en ocasió per als altres... Són detalls, coses puntuals, que fins ara els ha impedit arribar a 25.



Lliga 2 d'escala i corda

La sessió de hui a Guadassuar continuarà amb una partida de la Lliga 2 d'escala i corda, que també inicia jornada, però la segona. L'equip de Vila-real de Marc i Carlos s'enfrontarà al d'Almussafes amb José Salvador i Nacho.

Les dues parelles han debutat amb victòria i oferint una molt bona imatge. Sobretot Marc i Carlos, que vénen de superar a Giner i Héctor per 60-20.

A Pelayo, que és on es va jugar la confrontació, va quedar la sensació que a Marc ja se li ha quedat menuda esta competició. Per nivell, el de Montserrat hauria d'haver estat al costat dels Puchol II, Soro III i companyia. Però quan es van confeccionar els equips de la Lliga Bankia encara estava en procés de recuperació del seu joc després de la seua recent reaparició als trinquets. Ara sembla que esta fase està superada.

En la contra passa una cosa semblant. Nacho perfectament podria haver estat en la Lliga Bankia formant de mitger i no en la punta. I en la Lliga 2, almenys en la partida de debut, va deixar clar el seu potencial. Esta és una altra mostra evident que la competició que hui li ocupa no té res a veure amb una segona divisió.

El mitger de Beniparrell i José Salvador van guanyar en la seua estrena a Pablo de Sella, Monrabal II i Conillet per un ajustat 60-50. L'equip que hui isca vencedor es quedarà com a líder en solitari en la classificació.