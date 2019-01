Iguals a 55 i victòria de Francés davant Pere Roc

La d'ahir va ser una vesprada gran de pilota al trinquet de Vila-real, on va començar la tercera jornada de la Lliga Bankia en la modalitat d'escala i corda. La victòria va correspondre a l'equip de Pedreguer de Francés, Pere i Tomàs II, que van deixar en 55 a la formació de Benidorm de Pere Roc II, Santi i Monrabal II.

Els sis pilotaris van 'obligar' al respectable a traure les mans de les butxaques i dels abrics en nombroses ocasions. I és que els colps de mestre van ser una constant, així com les restades per a tornar pilotes impossibles. I entre totes les ovacions, espectacular la que va tindre lloc just abans de començar el joc definitiu amb iguals a 55.

El més habitual va ser que els dos bàndols optaren per carregar tirant-li cap i tot, però poques van ser les pilotades que van volar pel mig trinquet. Es van buscar les caretes, picar en la muralla i l'escala perquè la vaqueta trencara, així com els escassos forats que podien deixar dos trios perfectament acoblats.

L'equip de Pere Roc II va manar durant més temps en el marcador i va arribar al tram final amb 55-45 a favor seu, però hi hagué remuntada.



El campionat es desplaça hui fins al trinquet Pelayo on l'equip de Vila-real de Soro III, Jesús i Carlos buscarà la primera victòria davant el conjunt d'Almussafes, amb De la Vega, Félix i Nacho.

En la formació que encapçala Soro III ha estat evident la millora d'una partida a l'altra. En el debut hi va haver manca de presència en atac, però en la segona sí que aparegueren les línies capdavanteres per a carregar, situació que els hi va permetre sumar un punt pel fet d'arribar al joc 50. En el bàndol de De la Vega tot són alegries. Ple de triomfs, però a més desplegant un joc propi d'un equip que pot aspirar a proclamar-se campió. Esta és la formació que de moment està cridant més l'atenció i que està rebent més elogis, sobretot el jove escaleter. I són més que merescuts, encara que els mèrits en els triomfs han estat totalment repartits entre els tres jugadors.



Lliga 2

La Lliga 2 d'escala i corda es va traslladar ahir a Vilamarxant on Santi, Bueno i Álvaro es van imposar a Ferrer i Héctor per 60-40. En la parella, Giner va ser baixa d'última per patir un procés gripal i va haver de cedir el seu lloc a l'escaleter de Llíber, que va complir a la perfecció. El trio sempre va dominar en el marcador, però es va trobar amb prou opsició per part dels rivals.

El torneig continua hui a Pedreguer on Fageca i Tomàs II jugaran contra Pablo, Monrabal II i Conillet. Els dos equips van resoldre el seu debut amb el mateix resultat de 60-50, que per a la parella va suposar la victòria i per al trio la derrota, però rendint a bon nivell.