Montaner guanya el duel d´invictes

La Lliga Bankia en la modalitat de raspall va visitar ahir el trinquet del Genovés per a enfrontar als dos millors equips d'este començament del campionat, que van demostrar que es troben en un magnífic moment. La victòria va ser per al conjunt d'Oliva de Montaner, Brisca i Gabi que van superar als locals Sergio, Seve i Ricardet per 25-15.

Degut a les reduïdes dimensions del recinte i al fet de jugar dos trios, el protagonisme va estar més localitzat en els restos i punters. Els intercanvis van ser molts i de qualitat i la igualtat va ser tanta que el traure no va ser tant determinant com sol ocórrer en este trnquet.



Hui a Bellreguard

La competició tancarà la tercera jornada hui al trinquet de Bellreguard on l'equip de Barxeta de Moltó, Josep i Lorja es mesurarà al de Villanueva de Castellón amb Marrahí, Tonet IV i Néstor.

El campió individual i els seus companys van signar una magnífica actuació en la victòria del seu debut i una segona més que discreta en la derrota de la passada jornada. Pel que fa al trio de Marrahí, les dues aparicions anteriors s'han saldat amb derrota, a més merescudes, perquè l'equip no va oferir la seua vertadera versió.



Lliga 2

La Lliga 2 de raspall també va tindre ahir partida, però de la segona jornada i al trinquet de Piles on Mario i Miravalles van superar a Vicent i Raúl per 25-20. L'ajustat resultat reflecteix amb fidelitat la igualtat amb què va transcórrer la partida. Tots els pilotaris estigueren bé i el millor va ser Mario.

El campionat continua hui a la Llosa de Ranes on Badenes i Ricardet jugaran contra Salelles II i Gabi. Les dues parelles es van estrenar amb victòria i la guanyadora es situarà líder en solitari en la taula classificatòria.