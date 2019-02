Seve es posa líder amb un recital

La classificació en la Lliga Bankia de raspall es comprimeix encara més. Fins a quatre equips igualen en el lideratge i un dels que hui quedarien eliminats, el capitanejat per Marrahí, està solament 1 punt per davall dels que manen en la taula.

El campionat es va traslladar ahir fins a Bellreguard on l'equip del Genovés de Sergio, Seve i Ricardet es va imposar per 25-5 al de Dénia de Ian, Sanchis i Miravalles. La partida va ser millor del que diu el folgat resultat. Hi hagué intensitat i sobretot molta velocitat en les accions dels dos trios, però la definició dels vencedors va ser molt millor.

Sergio va estar segur, com quasi sempre, i parell en prestacions amb Ian. Més diferència hi hagué en l'aportació de les línies capdavanteres de cada equip. I és que Ricardet va acabar un bon nombre de quinzes, alguns d'ells en moments importants, mentre que Seve va fer un recital. Genial el mitger.



Lligues 2

La Lliga 2 de raspall va tancar ahir la quarta jornada a la Llosa de Ranes on Vercher i Nacho van superar a Salelles II i Gabi per 25-10. Els vencedors es mantenen líders i els derrotats deixen de ser cuers.

La competició en la modalitat d'escala i corda tancarà la mateixa jornada esta vesprada a Bellreguard. José Salvador i Nacho defensaran el lideratge contra Ferrer, Bueno i Álvaro, que en cas de guanyar passarien a ser primers.