Marrahí continua amb l'escalada

Marrahí, Tonet IV i Néstor ja fan por en la Lliga Bankia de raspall. Després d'un començament que va oferir dubtes, la formació de Villanueva de Castellón ha agafat el vent favorable i no para d'aconseguir victòries, a més desplegant un nivell com per a tindre'ls en compte per al futur.

Ahir van superar a Oliva a un altre dels trios que més respecte imposen, el del Genovés de Sergio, Seve i Ricardet. La partida es va resoldre per un folgat 25-10, però hi hagué molta brega i també intercanvis de qualitat.

La primera meitat va ser de total equilibri malgrat el 15-5 per als després vencedors mentre que en la segona, unes poques errades van condemnar als del Genovés, així com l'eficàcia de Tonet IV.



Hui a Xàbia

La sexta jornada conclourà hui al trinquet de Xàbia on la formació d'Oliva de Montaner, Brisca i Gabi jugarà contra la de Xeraco amb Pablo, Canari i Raúl.

Els dos equips estan en una situació complicada. Els de Xeraco, per la seua situació en la taula, on són cuers a 5 punts de la salvació. Però amb l'arribada de les urgències l'equip ha millorat prou la seua imatge, almenys en la partida de la jornada anterior on van estar a punt de guanyar als líders, Moltó, Josep i Lorja.

Montaner i els seus companys estan relativament bé en la classificació perquè són tercers encara que empatats a 6 punts amb els quints, però estan travessant un sot de resultats amb dues derrotes consecutives.